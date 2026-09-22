La Cámara de Comercio e Industria y Caja Rural de Zamora firman un convenio de colaboración. Ángel Pisano

Caja Rural de Zamora refuerza su apoyo a la Cámara de Comercio de Valladolid en su 140 aniversario

Caja Rural de Zamora y la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid han escenificado este martes, 22 de septiembre, su nuevo acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera se convierte en el patrocinador principal para el acto por el 140 aniversario del órgano empresarial que tendrá lugar en el mes de octubre.

El acto de firma del convenio ha estado protagonizado por el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, y el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, en la sede central que la entidad tiene en la Plaza de España.

"Tenemos una magnífica relación tanto personal como profesional", ha subrayado García. Esta nueva colaboración supone, además, un apoyo al congreso internacional que la Cámara de Comercio, como entidad organizadora, celebrará entre el 3 y el 7 de octubre en Valladolid.

Dicho encuentro internacional servirá para que compañías y cámaras de comercio de 43 países diferentes, especialmente de Iberoamérica, puedan generar "conexiones empresariales".

Esta LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industrias y Servicios (AICO) servirá también para firmar un convenio inédito con la India.

"Es algo determinante porque no existía. Va a ser muy importante para crear redes, oportunidades para las pymes y que sea el principio de no depender de un solo país sino tener muchos", ha explicado Caramanzana.

Apoyo de Caja Rural

En este contexto, el presidente de la Cámara ha destacado "muy especialmente" el apoyo de Caja Rural de Zamora al tejido empresarial vallisoletano. "Tiene un papel fundamental", ha apuntado.

La contribución de la entidad se traduce en un apoyo financiero directo para que los proyectos de las empresas vallisoletanas no se queden en el tintero. "Somos una entidad implicada en nuestro entorno, una banca cercana con muy buenos servicios", ha recalcado el director general de la Caja.

Desde la entidad financiera han querido invitar a los empresarios vallisoletanos para que sitúen a Caja Rural de Zamora como el "punto de mira" para impulsar "cualquier proyecto".

"La Caja ha venido a Valladolid con el ánimo de colaborar con todo el empresariado. Y la Cámara es el máximo representante de todos ellos, por lo que es el interlocutor más lógico y viable para que llevemos a cabo esa serie de convenios y participaciones", ha precisado García.

Bajo esta idea, Caja Rural de Zamora, con 16 oficinas en la provincia vallisoletana, ha firmado este convenio de colaboración para apoyar a la Cámara durante su 140 aniversario y el encuentro internacional iberoamericano que es de "suma importancia".

Mirar al futuro

La Cámara de Comercio afronta su aniversario con el objetivo de mirar hacia el futuro de Valladolid. "Es el momento de preguntarnos qué necesitan la ciudad y provincia y qué Valladolid queremos crear", ha señalado Caramanzana.

El objetivo es afrontar los retos actuales como la inteligencia artificial, la falta de talento, el relevo generacional, la competitividad y "la necesidad de que las empresas tengan una mayor capacidad y presencia internacional".

El congreso de AICO será la primera vez que se celebre en la Península Ibérica y Víctor lo ha presentado como una "apertura de las puertas al futuro" para las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas.

En el encuentro participarán 23 países iberoamericanos, la India y 19 asiáticos, que reunirán a representantes de las respectivas cámaras de comercio y de las empresas.

Para el presidente de la Cámara, el congreso "va a poner a Valladolid en el mapa y va a conseguir ayudarnos a ser lo que estamos proponiendo: que la provincia sea el nodo más importante del noroeste peninsular".