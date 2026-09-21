Mercedes Aranda, directora general de Personas y Tecnología de BCC-Grupo Cajamar; Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, y Francisco Ruiz, subdirector de Tecnología y Procesos de BCC-Grupo Cajamar Grupo Cajamar

Grupo Cajamar e IBM impulsan una nueva plataforma de datos e IA para avanzar en innovación, seguridad y eficiencia

Grupo Cooperativo Cajamar, a través de su entidad cabecera, Banco de Crédito Social Cooperativo, ha anunciado este lunes un nuevo acuerdo de colaboración con IBM para acelerar la transformación de los procesos de negocio mediante la implantación de una nueva plataforma de datos e inteligencia artificial.

La plataforma ayudará a la entidad a integrar modelos y agentes de IA en los procesos empresariales fundamentales, automatizando tareas repetitivas y mecánicas para que sus profesionales puedan centrarse en tareas de mayor valor en el servicio a sus clientes, al tiempo que se refuerza la gobernanza y el control de sus datos.

La infraestructura tecnológica subyacente de la plataforma combina la potencia de los sistemas IBM Fusion HCI alojados en las instalaciones de Cajamar con la flexibilidad de la nube, lo que permite procesar los datos de forma más eficiente y segura.

Basada en tecnologías de código abierto como Red Hat OpenShift, la plataforma ofrece flexibilidad y evita la dependencia de un único proveedor.

Cajamar está unificando sus datos en un único entorno con IBM watsonx.data, lo que refuerza la gobernanza de los datos, al tiempo que ofrece una arquitectura abierta capaz de adaptarse rápidamente a las necesidades de negocio.

Este paso fundamental permitirá a Cajamar integrar la IA de forma estratégica en toda su actividad financiera y mejorar aún más los servicios que presta a sus más de cuatro millones de clientes.

Mercedes Aranda, directora general de Personas y Tecnología de BCC-Grupo Cajamar, destacó la arquitectura "abierta y escalable" de la nueva plataforma que están desarrollando con IBM.

"Nos permite optimizar los procesos internos, aumentar la productividad y que nuestros profesionales se centren en lo que realmente nos importa: diseñar productos y servicios adaptados a los distintos perfiles de clientes y ofrecer un trato aún más cercano y de calidad", afirmó.

"El proyecto de Cajamar es un referente mundial de cómo una entidad financiera puede llevar a cabo una transformación profunda y estratégica", aseguró Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.

"Gracias a una arquitectura de datos abierta y potente basada en IBM watsonx, Cajamar está optimizando sus operaciones actuales al tiempo que construye una base sólida y flexible para avanzar en la era de la IA generativa en la banca. Se trata de un modelo que puede servir de inspiración a otras entidades de todo el mundo".

Acelerar la innovación

Con esta sólida base tecnológica, Cajamar acelerará el desarrollo y la implantación de modelos y agentes de IA con IBM watsonx, integrando estas capacidades directamente en los procesos clave del banco.

Cajamar ya está explorando el potencial de esta tecnología a través de proyectos piloto, entre los que se incluye el desarrollo de agentes conversacionales para mejorar la agilidad en la gestión del fraude.

Para garantizar que estos proyectos y futuros desarrollos se lleven a cabo con altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo, la estrategia de Cajamar incorpora IBM watsonx.governance.

Esta tecnología permite una gestión responsable y transparente de la IA dentro del marco de gobierno de la entidad, lo que contribuye a cumplir los exigentes requisitos normativos y, al mismo tiempo, refuerza la confianza de los clientes y los organismos reguladores.

Desarrollo más rápido y seguro

Además, los equipos del Grupo Cajamar e IBM ya han comenzado a utilizar IBM Bob, un compañero de desarrollo basado en agentes que acompaña a las empresas a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo de software, comprende la complejidad y, al mismo tiempo, facilita la gobernanza, la seguridad y el control de costes.

En la práctica, IBM Bob ayuda a los programadores a planificar, programar, probar, implementar, mantener y modernizar aplicaciones de forma más rápida y segura. Gracias a esta plataforma, un equipo conjunto de IBM y Grupo Cajamar desarrolló una nueva aplicación interna en apenas 120 días, duplicando la funcionalidad prevista en el plan original.

Este proyecto supone un paso fundamental hacia un sector financiero más innovador. Ambas entidades reafirman su compromiso de colaborar para establecer un nuevo estándar en la aplicación de la IA, sentando las bases para un futuro sistema bancario más seguro, más eficiente y con mayor soberanía en la gestión de sus datos.