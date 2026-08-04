Préstamos de hasta 700.000 euros de Iberaval para las pymes golpeadas por el fuego en Castilla y León

Iberaval se ha sumado al plan de medidas urgente puesto en marcha por la Junta de Castilla y León para amortiguar el golpe económico que los incendios forestales están provocando en el tejido productivo regional.

La sociedad de garantía participará activamente respaldando dos líneas específicas de financiación dentro del programa ICECYL Financia, pensadas para que autónomos, pymes y medianas empresas castellanoleonesas que hayan sufrido daños directos o indirectos por el fuego puedan acceder a créditos de hasta 700.000 euros en

El objetivo principal de esta alianza es evitar que el golpe temporal causado por los fuegos provoque el cierre definitivo de negocios que eran viables antes de la catástrofe.

A través de estos préstamos y pólizas de crédito, los afectados podrán acometer la reparación de instalaciones, reponer maquinaria y existencias quemadas, afrontar pagos inmediatos de tesorería o reconstruir su capacidad de producción.

Tal y como ha subrayado el presidente de Iberaval, César Pontvianne, la meta es garantizar que ninguna empresa que estuviera funcionando antes de los incendios se quede sin reactivar por falta de financiación.

Para adaptar el auxilio al tamaño de cada negocio, la entidad ha articulado dos vías de actuación. La primera, denominada Reactivación Económica, está dirigida a compañías de diez o más trabajadores, con operaciones que irán desde los 6.000 hasta los 700.000 euros y una bonificación de los costes financieros de hasta el 2,5%.

La segunda línea se enfoca en autónomos y microempresas con menos de diez empleados, quienes podrán solicitar entre 6.000 y 300.000 euros.

En este último caso, la Junta asumirá la bonificación total de los gastos financieros durante toda la vida del préstamo, cubriendo al 100% las comisiones de aval, estudio y apertura, así como los tipos de interés.

Esta inyección financiera se integra dentro del plan global de 42 medidas aprobado por el Gobierno autonómico el pasado 30 de julio, dotado con una partida inicial de unos 90 millones de euros.

Aunque el paquete nació enfocado en paliar los graves estragos del incendio desatado en el sureste de Ávila, el Ejecutivo regional ya ha confirmado que la cobertura se extenderá a los negocios damnificados en las provincias de Segovia, Zamora y León, así como a otros puntos de la comunidad que puedan verse golpeados por el fuego a lo largo de la campaña estival.

El aval que aporta Iberaval resulta clave en estos momentos de incertidumbre, ya que reduce el riesgo que asumen los bancos y facilita que el crédito fluya de forma ágil hacia las empresas afectadas.

La sociedad de garantía aporta además una dilatada experiencia en la gestión de este tipo de ayudas de emergencia, habiendo desplegado instrumentos muy similares tras los devastadores incendios que asolaron la Sierra de la Culebra en el año 2022.