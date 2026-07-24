Caja Rural de Zamora impulsa la primera plataforma de conocimiento para acompañar a los autónomos todo el año

El director general de Caja Rural, Cipriano García, junto al director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Narciso Prieto, y el director territorial de Expansión, Alejandro Hidalgo Borbujo Peio García ICAL

Los trabajadores autónomos representan uno de los grandes motores de la economía española.

Su capacidad para generar empleo, riqueza y actividad empresarial resulta esencial para el desarrollo de miles de municipios y ciudades, pero también les sitúa ante un escenario cada vez más complejo.

Un escenario marcado por una creciente exigencia normativa, la transformación digital, la evolución tecnológica y la necesidad permanente de adaptación.

Con el propósito de ofrecer respuestas útiles a esta realidad nace “Formación Fuera de Serie”, una iniciativa impulsada por Fundación Diálogos, en colaboración con Caja Rural de Zamora y otras Cajas Rurales, que pone en marcha un completo programa anual de formación, divulgación y acompañamiento dirigido específicamente al colectivo de trabajadores autónomos.

El proyecto nace con una clara vocación de servicio: acercar conocimiento útil, información rigurosa y herramientas prácticas que contribuyan a mejorar la gestión diaria de miles de profesionales, motor fundamental del desarrollo de la economía local.

A lo largo del año se abordarán doce áreas clave: fiscalidad, marketing, inteligencia artificial, digitalización, cierre del ejercicio, nueva Ley de Facturación Electrónica, ayudas de la PAC, financiación y subvenciones, planificación fiscal más allá del IVA, gestión de tesorería y flujo de caja. También marca personal y networking estratégico y productividad y salud mental

La iniciativa ofrecerá entrevistas, videopódcast con expertos, microformaciones y artículos especializados que permitirán profundizar en los principales temas de interés para el colectivo.

Además, incluirá una newsletter quincenal para mantenerse al día de las últimas novedades y las píldoras “¿Sabías qué...?”, una serie de vídeos breves con consejos, información y herramientas prácticas para facilitar la gestión diaria de los trabajadores autónomos.

En la iniciativa participan Banco Cooperativo Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Globalcaja, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Jaén y Rural Kutxa.

Fundación Diálogos y Caja Rural de Zamora comparten la convicción de que apoyar al trabajador autónomo significa facilitar el acceso al conocimiento, promover la formación continua y contribuir a que miles de profesionales puedan desarrollar su actividad con mayores garantías.

Para Caja Rural de Zamora, esta iniciativa refuerza su compromiso con los autónomos, emprendedores y pequeños negocios de su territorio, ofreciéndoles recursos que les permitan mejorar su competitividad, anticiparse a los cambios normativos y afrontar con mayor seguridad los retos derivados de su actividad profesional.