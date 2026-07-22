Cidaut lidera una nueva fase del proyecto Comando para desarrollar vehículos autónomos más seguros

Cidaut lidera, este mes de julio, la tercera actividad del proyecto conocido como Comando.

Pasa por ser una red estatal de excelencia investigadora del programa Cervera, destinado al desarrollo de tecnologías para la coordinación de vehículos autónomos, tanto por tierra como por mar y aire y aplicaciones civiles como de defensa y seguridad.

La iniciativa, que obtuvo la mayor puntuación técnica del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), con 92,5 puntos sobre 100, celebró su reunión de lanzamiento el pasado 5 de marzo en A Coruña y reúne a seis centros tecnológicos de distintas comunidades autónomas.

Además de Cidaut, participan en el proyecto el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), que coordina la red, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), Tecalia, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) e ITENE.

La fundación con sede en Castilla y León encabeza la ‘Actividad 3: Autonomía y Ciberresiliencia Embarcada’, cuyos trabajos se prolongarán hasta la finalización del proyecto.

Esta línea de investigación se centrará en desarrollar soluciones que permitan a las plataformas autónomas operar con mayor independencia, responder de forma automática ante imprevistos y resistir intentos de degradación de sus sistemas o ciberataques.

La iniciativa contempla la validación de al menos 20 subsistemas tecnológicos con elevados niveles de madurez, con el objetivo de facilitar su futura aplicación operativa y contribuir al desarrollo de capacidades estratégicas nacionales en sistemas autónomos.

Asimismo, el proyecto contará con un Consejo Asesor de Defensa y Seguridad integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y empresas del sector, que orientará los desarrollos hacia aplicaciones reales tanto en el ámbito militar como en el civil.

Según los promotores, la red COMANDO prevé generar un impacto económico de 61 millones de euros mediante la creación de unas 60 alianzas empresariales y está financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del CDTI como Red de Excelencia Cervera.