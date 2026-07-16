Alcampo cuida del mundo y ensalza su plan de descarbonización: redujo un 4% sus emisiones de CO2 en 2025

Alcampo ha logrado reducir un 4% sus emisiones de CO2eq en 2025 respecto al año anterior, según recoge su recientemente publicada Huella de Carbono 2025 que mide y publica desde el 2010, donde la compañía analiza su desempeño ambiental teniendo en cuenta los Alcances 1, 2 y 3.

Este avance se enmarca en la visión de Alcampo, “Comer Bien, Vivir Mejor, Cuidando el Planeta”, y en una política ambiental articulada en torno a tres ejes estratégicos: la lucha contra el cambio climático, la economía circular y la preservación de la biodiversidad.

Los informes correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025 están certificados por AENOR conforme a la norma ISO 14064 y forman parte del Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂eq del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El plan de descarbonización de Alcampo ha sido auditado por PwC.

Alcance 1: emisiones directas

El Alcance 1 recoge las emisiones directas generadas por fuentes propias o controladas por Alcampo. En este caso, incluye las emisiones procedentes del uso de gases refrigerantes, gas natural, gasoil y vehículos propios.

Dentro de este alcance, los gases refrigerantes continúan siendo el principal foco de actuación, al concentrar la mayor parte de sus emisiones.

Su uso es necesario para mantener la cadena de frío de los alimentos y garantizar su seguridad alimentaria y calidad; sin embargo, las emisiones asociadas se producen principalmente por fugas en los sistemas de refrigeración de las instalaciones.

Si se toma como referencia el año base 2013, Alcampo ha reducido un 81% las emisiones del Alcance 1 por metro cuadrado de sala de venta. En valor absoluto, esta reducción alcanza el 78%, equivalente a 151.497 toneladas de CO₂eq. [1]

Alcance 2: emisiones por electricidad

El Alcance 2 recoge las emisiones indirectas derivadas del consumo eléctrico. En el caso de Alcampo, estas emisiones son nulas desde 2019, ya que el 100% de la electricidad consumida por la compañía procede de fuentes renovables. Esto ha permitido una reducción total de emisiones del 100% respecto al año base 2013.

En 2025, Alcampo combinó diferentes vías de suministro renovable: el 89% de la electricidad procedió de contratos a largo plazo PPA off site, como el firmado con Iberdrola en 2024, el 1,56% de generación renovable mediante contratos PPA on site que ya suman 15 proyectos conjuntos de autoconsumo fotovoltaico iniciados en 2023 con Helexia y el 9,44% restante de garantías de origen. Además, el 47% de las tiendas dispone de certificación ISO 50001 de gestión de la energía.

En el ámbito de la eficiencia energética, en 2025, el consumo de electricidad ha aumentado un 0,5% con relación al año anterior. Sin embargo, si se tiene en cuenta la línea base, es decir, tomando la temperatura exterior (variable que más impacta en el consumo energético), Alcampo ha conseguido una reducción del consumo de electricidad del 1,5%, que se eleva a 16,1% con relación a 2019.

Alcance 3: emisiones indirectas

El Alcance 3 incluye las emisiones indirectas que no son propiedad ni están directamente controladas por Alcampo, pero que se producen como consecuencia de su actividad.

En su medición, la compañía ha tenido en cuenta las emisiones derivadas del consumo de agua, uso de papel, actividad logística, gestión de residuos, desplazamientos de colaboradores y clientes, servicio de entrega a domicilio, vehículos de empresa, viajes por motivo de trabajo y comercialización de productos.

Este alcance concentra la mayor parte de la Huella de Carbono de Alcampo, especialmente por el peso de la comercialización de productos, que en 2025 representó el 75% de las emisiones totales, a las que se suma un 8,2% vinculado a combustibles.

En este marco, Alcampo continúa desarrollando el programa Alianzas por la Descarbonización, orientado a reducir las emisiones de CO₂eq en su cadena de suministro. A cierre de 2025, la compañía había contactado con casi 600 empresas del sector alimentario, habiendo recibido respuesta del 90%. De ellas, el 55% ya mide su huella de carbono en alguno de los tres alcances y el 32% ha establecido planes de descarbonización para reducir sus emisiones.

En otros ámbitos del Alcance 3, destaca la reducción de las emisiones asociadas al consumo de papel, si se toma como referencia el año base 2017, esta reducción alcanza el 58% por metro cuadrado de sala de venta, gracias al impulso de los folletos digitales frente a los de papel y a la incorporación de papel reciclado.

También se redujeron un 17% las emisiones asociadas a la gestión de residuos, gracias a la disminución de las toneladas totales generadas en la actividad de Alcampo y al trabajo desarrollado para reducir el desperdicio alimentario.

En logística, la compañía continúa trabajando en la reducción del impacto asociado al transporte de mercancías y a la entrega a domicilio mediante la optimización de cargas e itinerarios, la incorporación de proveedores que utilicen HVO[4] y la creación de rutas con vehículos Duo-Trailer, que permiten una mayor capacidad de transporte y una reducción del consumo de carburante. En 2025, Alcampo puso en marcha 5 itinerarios con Duo-Trailer desde la plataforma de Illescas con destino a Burgos, Asturias, Sevilla, Galicia y Zaragoza.

En el caso de la última milla, la compañía utilizó vehículos híbridos o eléctricos para el reparto en Madrid y Logroño. En Madrid cuenta con 76 vehículos híbridos y 28 eléctricos, y en Logroño con 3 vehículos híbridos. Además, para las entregas de cercanía, trabaja con proveedores como Revolt, cuya flota es 100% eléctrica y da servicio en Zaragoza, Logroño y Vitoria.

Un Plan de Descarbonización para avanzar hacia los objetivos

Alcampo ha definido un Plan de Descarbonización enfocado en los Alcances 1 y 2, que cubre todas sus tiendas y gasolineras.

En el Alcance 1, el plan se centra especialmente en los gases refrigerantes, al ser el principal foco de emisiones directas de la compañía. Toma 2025 como año base y se apoya en el plan de inversiones a cinco años, centrado en la renovación de centrales de frío, donde se genera el 94% de las fugas con impacto en las emisiones de CO₂eq.

En este sentido, durante 2025 Alcampo invirtió 10,5 millones de euros en 23 centros para renovar centrales de frío y, en algunos casos, sustituirlas por muebles autónomos.

En el Alcance 2, la compañía mantiene su compromiso con el consumo de electricidad 100% renovable, apoyándose en contratos a largo plazo (PPA off site), instalaciones de autoconsumo en sus centros y garantías de origen.

En este contexto, la reducción alcanzada en 2025 se suma a una hoja de ruta de descarbonización más ambiciosa. En 2026, Auchan Retail, matriz de Alcampo, ha revisado sus objetivos bajo la égida de SBTi[5] con nuevas metas de reducción para los Alcances 1, 2 y 3.

En concreto, los nuevos objetivos contemplan reducir un 62,78% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de los Alcances 1 y 2 para 2030, tomando como año de referencia 2019.

En el caso del Alcance 3, con año base 2020, se establecen objetivos diferenciados en función de la tipología de emisiones: una reducción del 42% en aquellas vinculadas al uso de productos vendidos; del 30% en las relacionadas con los sectores forestal, territorial y agrícola; y del 25% en las asociadas a bienes y servicios adquiridos, transporte, distribución y tratamiento al final de la vida útil de los productos. O