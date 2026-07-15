Alcampo convierte tres supermercados en el paraíso de la cereza del Valle de las Caderechas

Alcampo va a volver a abrir las puertas de sus supermercados al producto de proximidad.

La compañía cederá este sábado, 18 de julio, espacios en sus establecimientos de Mercado Sur, Sarmiento y Lorca, todos ellos en la capital burgalesa, para que seis productores de cereza del Valle de las Caderechas puedan vender directamente su fruta a los clientes, sin intermediarios y en el momento de mayor calidad de la campaña.

La iniciativa permitirá acercar al consumidor uno de los productos más emblemáticos de la provincia y favorecer el contacto directo entre quienes cultivan las cerezas y quienes las consumen.

La jornada incluirá además un showcooking en el supermercado de Mercado Sur, donde el chef José Luis García Rincón "Chelus", profesor de la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos, elaborará, de 11.00 a 13.00 horas, distintas recetas con la cereza de las Caderechas como protagonista.

Carmen Odilón, directora de Alcampo Burgos, destaca que “volver a abrir las tiendas a los productores del Valle de las Caderechas es una forma de acercar el campo a la ciudad y de facilitar que los clientes conozcan de primera mano la calidad y el origen de uno de los productos más representativos de la provincia”.

“En Alcampo creemos que apoyar el producto local también significa crear oportunidades para que quienes lo cultivan puedan relacionarse directamente con el consumidor. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso con Burgos, con su sector agroalimentario, el producto local y con iniciativas que contribuyen a dinamizar el medio rural”, afirma.

De hecho, esta será la segunda ocasión en la que Alcampo Burgos pone sus instalaciones a disposición de los productores del Valle de las Caderechas para facilitar la venta directa de sus productos.

La primera tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, coincidiendo con el inicio de los actos del 30 aniversario del hipermercado de Burgos, cuando los clientes pudieron adquirir directamente manzanas, peras y otros productos de otoño del valle. La buena acogida de aquella experiencia ha propiciado que la colaboración tenga continuidad, esta vez con la cereza como protagonista.

Pero el compromiso de Alcampo con el Valle de las Caderechas trasciende esta colaboración. La compañía impulsó, a través de la Fondation Auchan, la puesta en marcha del Bosque Comestible en la localidad burgalesa de Rucandio, un proyecto pionero de recuperación ambiental y agrícola destinado a preservar variedades tradicionales de árboles frutales, favorecer la biodiversidad y poner en valor el patrimonio natural y agrícola de la comarca.

Con iniciativas como esta, Alcampo continúa reforzando su apuesta por el producto de proximidad y por los productores locales, facilitando espacios que acercan el campo al consumidor y contribuyen a generar oportunidades para el desarrollo económico y social del medio rural.