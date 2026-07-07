Carlos Aznar, director regional de Dia: "El centro logístico de Villadangos es una apuesta por CyL y el norte de España"

Este pasado viernes, 3 de julio, ya es una fecha especial en el calendario de Dia. La inauguración de su nuevo centro logístico en Villadangos del Páramo (León), el segundo almacén más grande la empresa en España, ha supuesto un hito clave en la estrategia de la compañía en Castilla y León y el norte de España.

Unas nuevas instalaciones que jugarán un papel determinante en la optimización de la distribución alimentaria hacia Castilla y León y el norte de España, además de ser un polo de atracción para el talento y la generación de empleo.

El director regional de Dia en Castilla y León, Carlos Aznar, avanza que el nuevo centro permitirá "mejorar la disponibilidad de producto, la capacidad de respuesta y la eficiencia operativa".

Pregunta: Dia marca un hito muy importante dentro de su estrategia de optimización logística con la apertura del nuevo centro en Villadangos del Páramo, ¿qué implican estas instalaciones para la compañía?

Respuesta: La apertura de nuestro nuevo centro logístico en León es una muestra muy clara de la nueva etapa de crecimiento en la que se encuentra la compañía y de nuestra firme apuesta por Castilla y León.

Este proyecto supone un paso decisivo dentro de nuestro Plan Estratégico 2025-2029, 'Creciendo cada Dia', y refuerza nuestro objetivo de contar con una red logística más moderna, eficiente y preparada para acompañar la evolución de nuestro negocio y las necesidades de nuestros clientes.

Imagen de la nueva plataforma logística de Dia en Villadangos del Páramo (León) Dia

Hablamos del segundo almacén más grande de Dia en España, una infraestructura que permitirá optimizar el abastecimiento de más de 200 tiendas de Castilla y León y del norte del país, mejorando la disponibilidad de producto, la capacidad de respuesta y la eficiencia operativa.

Además, es una muestra tangible de nuestra apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico de una región estratégica para la compañía.

P: ¿Por qué Castilla y León y por qué León? ¿Qué importancia tiene la Comunidad en la estrategia de distribución de Dia?

R: Castilla y León es una de las comunidades más relevantes para Dia dentro de nuestra red nacional, tanto por su dimensión comercial como por su papel en el modelo de proximidad. Es un territorio donde combinamos presencia en grandes núcleos urbanos con una fuerte capilaridad en municipios rurales, lo que encaja plenamente con nuestra propuesta de valor.

La Comunidad tiene además un peso muy significativo en nuestra actividad: cerca de 200 tiendas, alrededor del 8% de nuestra red en España y más de 2.000 empleos directos entre tiendas, franquicias, logística y oficinas. A ello se suma un impacto económico relevante, con una contribución estimada del 0,8% del PIB y del empleo regional.

En cuanto a la elección de León, responde a su posición estratégica dentro del noroeste peninsular. Su ubicación permite optimizar la distribución hacia Castilla y León y el norte de España, reduciendo tiempos de transporte, mejorando la eficiencia operativa y reforzando la calidad del servicio a tienda.

P: La inversión ha sido cercana a los 60 millones de euros, ¿en qué se va a traducir todo este dinero para que la gente entienda la magnitud de este proyecto?

R: La mejor forma de entender la magnitud del proyecto es a través de sus cifras. Hablamos de un centro logístico de 64.000 metros cuadrados construidos - equivalentes aproximadamente a 9 campos de fútbol - sobre una parcela de 122.000 metros cuadrados -.

El centro cuenta con capacidad para 25.000 palets, gestiona alrededor de 5.000 referencias de producto y mueve una media de 3 millones de cajas al mes, lo que supone unas 120.000 cajas diarias.

El nuevo almacén de Dia en Villadangos del Páramo (León) permitirá abastecer a 200 tiendas en Castilla y León y el norte de España Dia

Dispone además de 127 muelles de carga y descarga y está diseñado para dar servicio a más de 200 tiendas en Castilla y León y el norte de España, reforzando de forma significativa la capacidad de distribución en la zona.

Es una inversión cercana a los 60 millones de euros orientada a mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio a tienda.

P: Castilla y León ha sido siempre un territorio clave en la expansión de Dia a nivel nacional ¿qué oportunidades y bondades han encontrado en esta Tierra?

R: Castilla y León representa de forma muy clara nuestro modelo de proximidad por su combinación de gran extensión territorial, capilaridad poblacional y fuerte identidad local. Es precisamente ese equilibrio entre entornos urbanos y rurales lo que hace que nuestra propuesta de valor encaje especialmente bien en la región.

Hemos encontrado una red comercial muy consolidada, una implantación sólida de nuestro modelo - con cerca de 200 tiendas - y una elevada aceptación de la compra de proximidad.

A ello se suma un tejido productivo y agroalimentario de gran calidad, colaboramos con 100 proveedores locales que aportan valor tanto en producto fresco como en surtido regional. En la misma línea impulsamos el emprendimiento a través de nuestra red de franquicias, con más de 100 franquicias en la región lideradas por emprendedores locales.

Además, contamos con un servicio online que llega al 70% de los castellanoleoneses, incluidas más de 300 localidades de baja densidad poblacional.

Todo ello convierte a Castilla y León en un territorio especialmente relevante para seguir desarrollando un modelo de distribución eficiente, cercano y conectado con las necesidades reales del consumidor.

P: Estas instalaciones son desde ya las segundas más grandes de Dia en todo el país, ¿podemos decir que esto refuerza la firme apuesta de la empresa en Castilla y León y el norte de España?

R: Sin duda. Este centro logístico es una muestra concreta de la apuesta firme y decidida de Dia por Castilla y León y por el norte de España.

No se trata únicamente de una inversión en infraestructuras, sino de una visión clara de futuro en la que la Comunidad tiene un papel protagonista dentro de nuestra red de distribución.

Alfonso Fernández Mañueco presidió, el pasado viernes, el acto de inauguración del centro de Dia en Villadangos del Páramo. Dia

Esta instalación nos permite reforzar la capacidad operativa de la compañía en la zona y mejorar de forma significativa el servicio a las tiendas, dando soporte inicial a más de 200 establecimientos en Castilla y León y el norte de España.

En definitiva, es un proyecto que contribuye a dinamizar la actividad logística y económica del territorio y a consolidar nuestro modelo de crecimiento en la región. Nuestro propósito es estar al lado de los clientes para dar vida al día a día en cada comunidad. Con una ambición clara: convertirnos en el supermercado favorito en cada barrio y online, y para ellos es esencial contar con una red logística sólida y eficiente.

P: Hablemos de puestos de trabajo, que eso también es importante. Con este centro se han generado más de 200 empleos nuevos en Castilla y León, mientras tanto, continuáis abriendo nuevas tiendas y creando más puestos ¿qué objetivos se marca a este respecto Dia en el futuro más inmediato?

R: La creación de empleo es una de las consecuencias más positivas de nuestro crecimiento y una de las prioridades de nuestro modelo de negocio. Este centro generará más de 200 puestos de trabajo directos, con más del 80% de contratos indefinidos, lo que refuerza nuestra apuesta por el empleo estable y de calidad en la región.

A este impacto se suma nuestra expansión comercial en Castilla y León, donde contamos ya con cerca de 200 tiendas y una red que representa alrededor del 8% de nuestra presencia en España.

Durante 2025 realizamos 14 aperturas en la Comunidad y en 2026 está prevista la apertura de 6 nuevos establecimientos adicionales, reforzando nuestra presencia tanto en capitales de provincia como en municipios de menor tamaño.

Este crecimiento no solo impulsa la creación de empleo directo en tiendas, sino también en toda la cadena de valor asociada: franquiciados, logística y proveedores locales. En total, nuestra actividad en Castilla y León contribuye a generar un impacto total de más de 8.000 empleos en la cadena de valor.

Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, combinando expansión de red, fortalecimiento del canal online y desarrollo de infraestructuras logísticas como este nuevo centro, que permiten acompañar ese crecimiento con eficiencia y cercanía al cliente.

P: Habéis hablado en reiteradas ocasiones de las necesidades actuales y futuras de los clientes, ¿cuáles son estas necesidades? ¿Qué demanda el usuario en estos momentos?

R: Hoy el consumidor es mucho más exigente, más informado y también más práctico. Ya no se trata solo de fijarse en el precio, sino de hacer una compra que encaje bien en su día a día: que le ahorre tiempo, que sea cómoda y que le resuelva la compra sin complicaciones.

Lo que nos piden, en el fondo, es algo muy sencillo: poder hacer la compra fácil y rápido, encontrar bien lo que necesitan cuando van a la tienda, tener buenos productos y saber que pueden confiar en que siempre habrá disponibilidad.

También vemos que han cambiado mucho la forma de comprar. Hay quien sigue viniendo a tienda, pero cada vez más gente combina la compra física con el online, según le convenga en cada momento. No es una cosa u otra, sino todo a la vez.

Foto de familia de la inauguración el pasado viernes, 3 de julio, del nuevo centro logístico de Dia en Villadangos del Páramo (León). Dia

Por eso, nuestro foco está en hacer que todo sea más sencillo para el cliente: que Dia es el supermercado donde hacer una compra fácil, rápida, de máxima calidad, cerca de casa u online.

P: Dia destaca por su modelo de proximidad. Castilla y León es un territorio especialmente disperso, con poblaciones en distintos puntos ¿Cómo os habéis adaptado a esta casuística para poder atender a todo o casi todo el territorio?

R: Precisamente ahí es donde nuestro modelo de proximidad encaja mejor.

En Castilla y León combinamos una red de cerca de 200 tiendas con una fuerte presencia en municipios pequeños y medianos, y con un canal online que ya llega a alrededor del 70% de la población, incluyendo más de 300 localidades de baja densidad.

Esto nos permite dar servicio tanto en ciudades como en zonas rurales, adaptándonos a cómo vive y compra la gente en cada sitio.

Y todo esto se apoya en la logística, que es clave: con este nuevo centro de León conseguimos que el producto llegue antes, mejor organizado y de forma más eficiente a cada tienda, esté donde esté.

P: ¿Qué retos se marcan en la región de aquí al futuro a medio y largo plazo?

R: Nuestro principal reto es seguir creciendo de manera sostenible y consolidar nuestra posición como un supermercado de referencia en Castilla y León.

Queremos seguir ampliando nuestra red de tiendas, reforzar el canal online para que cada vez sea más fácil comprar en Dia desde cualquier punto de la Comunidad, y continuar trabajando de la mano de proveedores locales como parte clave de nuestro modelo de proximidad.

Al mismo tiempo, vamos a seguir mejorando nuestra forma de operar, con una logística más eficiente y más moderna, que nos permita llegar mejor y más rápido a las tiendas.

Y dentro de nuestra hoja de ruta de los próximos años, seguiremos incorporando tecnología y herramientas como la automatización o la analítica de datos, siempre con un objetivo muy claro: hacer que todo funcione mejor para el cliente y mejorar su experiencia de compra día a día.

P: Por último, me gustaría hablar de los proveedores. Aquí tenéis más de 100, impactando vuestra actividad en más de 5.000 personas y 312 millones en la cadena de valor ¿por qué es tan importante apostar por el producto local?

R: La apuesta por el producto local forma parte de nuestra forma de entender la proximidad.

Trabajar con más de 100 proveedores de Castilla y León nos permite ofrecer productos de gran calidad, frescos y adaptados a las preferencias de los consumidores de la región, especialmente en categorías donde la cercanía es un valor añadido clave.

Pero, además de la calidad del surtido, existe un impacto muy relevante en el territorio. El impacto positivo impacto de la compañía sobre la cadena de suministro castellanoleonesa que, en términos de valor añadido bruto, asciende a más de 312 millones de euros y el soporte de más de 5.000 empleos en sus proveedores directos y en el resto de la cadena de valor.

Para Dia, trabajar con proveedores locales no es solo una decisión comercial, sino una forma de apoyar al tejido productivo de la región y de generar valor compartido allí donde estamos presentes.