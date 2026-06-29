Iberdrola desplegará una tecnología satelital finlandesa para reforzar su respuesta ante inundaciones e incendios

Iberdrola, que opera en Castilla y León y toda España, se ha decantado por la tecnología satelital de la finlandesa ICEYE para llevar a cabo un proyecto piloto en nuestro país de cara a reforzar su red eléctrica ante fenómenos meteorológicos extremos.

La compañía eléctrica ha seleccionado esta propuesta de proyecto tras analizar más de 40 propuestas procedentes de 10 países que se presentaron al programa internacional de innovación abierta de Iberdrola, Perseo.

La solución, ganadora de un New-Tech Challenge, se pondrá inicialmente en marcha mediante un proyecto piloto en España. En esta fase, la constelación de satélites radar de apertura sintética (SAR) de la empresa finlandesa permitirá anticipar riesgos y monitorizar eventos.

Esto se traduce en la posibilidad de detectar precozmente inundaciones, incendios y fuertes vientos en áreas seleccionadas, con capacidad de observación las 24 horas del día y en las condiciones meteorológicas más extremas y adversas.

A través de evaluaciones rápidas y objetivas, incluso cuando el acceso terrestre es limitado, la empresa eléctrica podrá priorizar los activos más afectados, movilizar con mayor eficiencia los equipos de reparación y acelerar la reposición del servicio.

La red de Iberdrola está conformada por más de 1,4 millones de kilómetros de líneas de transporte y distribución en diferentes países y da servicio a millones de clientes en todo el territorio en el que opera.

La experiencia en España permitirá, a la postre, que el programa dé acceso a la capacidad de evaluación rápida de ICEYE ante otros fenómenos como huracanes para activos de Iberdrola en Australia y Estados Unidos, con capas detalladas de daños disponibles en un plazo de 24 horas tras sucederse.

El vicepresidente sénior de Operaciones Globales y CEO de ICEYE España, Gonzalo García-Muñoz, ha resaltado que la colaboración permitirá "integrar la inteligencia satelital en las operaciones de red, detectar riesgos con mayor antelación y acelerar la recuperación del suministro en las zonas afectadas".

Por otro lado, el director de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes en Castilla y León (distribuidora de Iberdrola), Óscar Villanueva, ha detallado que la resiliencia es "una prioridad para nuestras redes".

Asimismo, ha incidido en que la colaboración con ICEYE permitirá "incorporar capacidades avanzadas de observación y análisis para prever eventos extremos, minimizar su impacto en los clientes y reforzar el sistema eléctrico a largo plazo".