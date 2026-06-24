Eurocaja Rural anuncia el refuerzo de su equipo directivo con Ignacio Naranjo y Cristina Rubio: experiencia y eficacia

Eurocaja Rural ha reforzado su equipo directivo, como ha anunciado en la mañana de este miércoles, 24 de junio, en el marco del proceso de fortalecimiento de su estructura organizativa y de impulso de su estrategia de crecimiento.

Todo, una vez que ha sido analizada su idoneidad por el Comité de Nombramientos de la entidad financiera.

Se ha acordado así el nombramiento de Ignacio Andrés Naranjo Posada, como subdirector general y de Cristina María Rubio Casares, como directora financiera.

Ignacio Naranjo

Ignacio Naranjo Posada inició su trayectoria profesional en la mercantil PricewaterhouseCoopers (PwC), donde desarrolló sus primeros años laborales como supervisor de auditoría, a cargo de equipos de trabajo en el área financiera durante el periodo comprendido entre 1990 y 1995.

En 1995 se incorporó a Eurocaja Rural como Director de la División Financiera, iniciando una extensa trayectoria en la Entidad caracterizada por el rigor, la responsabilidad y el compromiso con los intereses de la Caja, y donde ha desempeñado funciones de máxima relevancia técnica y ejecutiva en materias críticas para la estabilidad financiera, la planificación presupuestaria, el cumplimiento de obligaciones regulatorias, la gestión de la liquidez, la solvencia y la toma de decisiones económicas y financieras.

En cuanto a su formación, Ignacio Naranjo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con el Máster en Operaciones y Sistemas Financieros de INESE.

Además, ha completado programas de referencia para perfiles directivos y ejecutivos, como el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) y el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) del IESE, así como el Senior Management Program del IE.

En su nueva responsabilidad, asumirá funciones de coordinación transversal de las principales áreas directivas de la Entidad, apoyando a la Dirección General en el seguimiento de los proyectos estratégicos, la optimización de los procesos internos y la adecuada ejecución de las líneas de actuación definidas.

Cristina Rubio

Por su parte, Cristina María Rubio Casares ha sido designada Directora Financiera tras una destacada carrera profesional en el ámbito económico-financiero, desarrollada principalmente en Eurocaja Rural.

Cuenta con una amplia experiencia en planificación financiera, control de gestión, gestión de balance, análisis económico-financiero y relación con auditores externos y organismos supervisores, con una trayectoria caracterizada por el rigor técnico, la orientación a resultados y una sólida visión de negocio.

Ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en la Entidad, durante más de 24 años, íntegramente en el ámbito de la División Financiera, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de su organización, procesos, funciones y responsabilidades, desde funciones operativas y técnicas hasta responsabilidades de dirección departamental, lo que acredita un conocimiento integral de sus procesos, dinámica y estructura.

Así, en diciembre de 2014 asumió el cargo de Jefa del Departamento de Control de Gestión, tomando responsabilidades en el diseño e implantación de sistemas de reporting, el seguimiento presupuestario, el análisis de desviaciones y la elaboración de información dirigida a los órganos de gobierno.

Desde marzo de 2021 ha venido desempeñando el cargo de Jefa del Departamento de Intervención General, con responsabilidad sobre la supervisión del control financiero-contable, la coordinación de procesos administrativos y la elaboración de información financiera, asegurando la calidad, coherencia y fiabilidad de los datos reportados.

En el ámbito académico, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Su formación se completa con programas ejecutivos y certificaciones especializadas en el sector financiero y bancario, entre los que destacan el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IESE Business School, el Programa Ejecutivo en Gestión Bancaria de AFI Escuela de Finanzas y la acreditación European Financial Advisor (EFA) de EFPA.

Asimismo, cuenta con formación especializada en crédito inmobiliario, gestión de riesgos de balance, activos y pasivos, mercados de capitales, riesgo de mercado, modelos de rentabilidad ajustada al riesgo, finanzas sostenibles, prevención de blanqueo de capitales, compliance, ciberseguridad y seguridad de la información, lo que acredita un perfil altamente cualificado y actualizado, con conocimientos económico-financieros, jurídicos, regulatorios y de gestión alineados con las funciones propias de la División Financiera.

En su nuevo cargo ejecutivo, será responsable de la planificación y control financiero, la gestión de recursos, la supervisión de la información económico-financiera y el fortalecimiento de los estándares de solvencia y sostenibilidad de la Entidad.

Promoción interna y reconocimiento del talento

Estos nombramientos reflejan la firme apuesta de Eurocaja Rural por la promoción interna como pilar esencial de su modelo de gestión de personas, reconociendo el compromiso, la trayectoria y la aportación de valor de los profesionales que desarrollan su carrera en la organización.

Ambos directivos representan un claro ejemplo de crecimiento profesional dentro de la Entidad, fruto de una política activa de identificación, desarrollo y retención del talento, orientada a garantizar la cobertura de posiciones clave con perfiles altamente cualificados y plenamente alineados con la cultura corporativa.

En este sentido, la promoción interna no solo supone un reconocimiento al mérito y al desempeño, sino también una apuesta estratégica por reforzar la continuidad del proyecto empresarial y asegurar una gestión basada en el conocimiento profundo de la organización.

Impulso al desarrollo organizativo y cumplimiento de la Ley de paridad

Con estos nombramientos, Eurocaja Rural continúa avanzando en su proceso de crecimiento sostenido y de adaptación a un entorno cada vez más exigente, reforzando su capacidad de gestión y consolidando un equipo directivo altamente cualificado y alineado con sus objetivos estratégicos.

Asimismo, a la fecha actual, Eurocaja Rural, S.C.C., cumple adecuadamente con las exigencias previstas en la Ley de paridad, tanto en la composición de su Consejo Rector como en la configuración de su equipo directivo.

En particular, el Consejo Rector de la Entidad viene cumpliendo dicho objetivo incluso antes de que resultara legalmente exigible. Además, tras el último proceso electoral celebrado en 2024 la paridad de este órgano de gobierno ha alcanzado su máximo exponente, al estar integrado en un 50% por hombres y en un 50% por mujeres.

Por lo que se refiere al equipo directivo, también se cumplen las exigencias establecidas en la normativa en materia de paridad.