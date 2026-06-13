Eurocaja Rural reafirma su compromiso con Ávila y entrega un premio a una reconocida empresa

Eurocaja Rural ha participado, en la tarde de este viernes 12 de junio en la celebración de los ‘XXI Premios Empresariales’ promovidos por CEOE Ávila. Un evento que ha distinguido la aportación de empresas y también de profesionales y entidades de desarrollo económico y social de la provincia.

Una gala que ha tenido lugar en el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila y que ha reunido al tejido empresarial abulense con representantes de diferentes instituciones sociales.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha participado en este acto, al que se suma por vez primera la entidad financiera como patrocinadora del Premio a la 'Empresa Abulense del Año'.

En su alocución, López Martín ha reafirmado el compromiso de la Caja con el territorio y con el empresariado abulense, así como destacado que el modelo de Eurocaja Rural se sustenta en “la cercanía, la vocación de servicio y el compromiso con el entorno”, unos principios que han guiado su crecimiento sostenido en la provincia de Ávila.

El presidente ha recordado que la cooperativa de crédito llegó a la provincia "con una idea muy clara: estar donde otros no están y acompañar a personas y empresas, también en el medio rural, escuchando sus necesidades y brindando la mejor solución posible".

En este sentido, ha señalado que Eurocaja Rural abrió su primera oficina en la provincia de Ávila, en Candeleda, en 1997, y que actualmente cuenta con 20 oficinas en este territorio, consolidando un modelo basado en la proximidad y en la calidad del servicio que le ha permitido crecer de manera sólida y sostenible. Una filosofía que también se ve reflejada en la nueva campaña institucional lanzada por la Entidad y denominada "Vuelve a sentirte cliente".

Durante la gala, el presidente de Eurocaja Rural entregó el galardón 'Empresa Abulense del Año' a SAJA Construcción y Desarrollo de Servicios S.L., en reconocimiento a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la capacidad de adaptación, la apuesta por la calidad y la mejora continua, así como por su contribución a la generación de empleo y al desarrollo económico de la provincia.

Entre las autoridades que respaldaron esta entrega de premios, significar la presencia de la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León (JCyL), María Pettit; el delegado territorial de la JCyL en Ávila, José Francisco Hernández Herrero; el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez López; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García González, y el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

La participación de Eurocaja Rural en estos reconocimientos reafirma su firme compromiso con el tejido empresarial de Ávila y la importancia de visibilizar el trabajo diario de empresarios y empresarias que contribuyen al crecimiento económico y al fortalecimiento del tejido productivo abulense.