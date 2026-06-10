Gadis recauda 125 toneladas de productos y casi 45.000 euros para 12 bancos de alimentos en su mayo más solidario

Supermercados Gadis ha reafirmado su compromiso social con el éxito de 'Mayo Solidario'.

En su décimo cuarta edición, esta campaña ha logrado recaudar un total de 125 toneladas de productos de primera necesidad y 44.844 euros en metálico, una ayuda que se distribuirá de forma íntegra entre doce bancos de alimentos de Castilla y León y Galicia.

El resultado es el fruto de la movilización de miles de clientes en los diferentes puntos de venta, así como de la aportación directa de la propia empresa gallega. Esta iniciativa se ha consolidado como la causa solidaria más significativa de la compañía para contribuir al bienestar de los entornos en los que opera.

"Como siempre, nuestro agradecimiento a los clientes, a los voluntarios de los bancos de alimentos y a nuestros compañeros, en especial de tienda y almacenes, por su colaboración para que Mayo Solidario haya sido un éxito otro año más", ha destacado la directora de Marketing y RSC de la empresa, Melisa Pagliaro.

"Un éxito que supone ayudar a miles de personas, ya que esta es la verdadera razón de ser de esta campaña", señaló.

La gestión de la mercancía y del dinero recaudado correrá a cargo de los bancos de alimentos de Valladolid, León, Ponferrada, Palencia, Segovia, Salamanca y Zamora, en el caso de Castilla y León.

También de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo, en Galicia. Estas entidades serán las responsables de canalizar las donaciones entre las cerca de 800 asociaciones vecinales y asistenciales a las que prestan soporte de manera habitual.

Con los datos de este año, 'Mayo Solidario' afianza su posición como el gran referente del programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Gadis, un plan global que engloba más de 2.400 acciones anuales.

A lo largo de sus catorce ediciones históricas, la campaña acumula más de 1.900 toneladas de alimentos recogidos y una aportación económica que supera los 330.000 euros, siempre con el propósito de tejer una red de ayuda local que llegue directamente a las familias en situación de vulnerabilidad.

Acto de entrega en Betanzos

Para formalizar la donación, las instalaciones centrales de GADISA Retail en el Polígono de Piadela (Betanzos, A Coruña) han acogido un acto de entrega simbólica.

El encuentro ha contado con la participación de Manuel Mora, presidente del Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña, en representación de las entidades beneficiarias.

Por parte de la firma de distribución han asistido Melisa Pagliaro, directora de Marketing y RSC; José Luis Fernández Astray, director de Comunicación; así como Lucía Santos y María Eimil, coordinadoras de las áreas de RSC y Comunicación, respectivamente.