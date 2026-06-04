Mercadona abre su primera ‘Tienda 9’ en CyL: 1.674 m², 33 trabajadores, aparcamiento y zona de descanso

Mercadona se sigue superando y, en esta ocasión, ha procedido a la apertura de su primera ‘Tienda 9’ en la provincia de León.

En concreto se ubica en Astorga tras la reforma del supermercado que se ubica en la calle Morredero, 5.

Se trata de un nuevo supermercado que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los “jefes” (como la compañía denomina internamente a sus clientes).

La reforma, en cuya obra han participado 50 proveedores de construcción y en la que han trabajado 300 personas, ha supuesto una inversión de 3,9 millones de euros.

Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 33 personas, está la reorganización integral del espacio. Son un total de 1.674 metros cuadrados.

Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos. De esta forma, la cadena de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

Obrador Central

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

Innovación y actualización

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda.

Además, la compañía apuesta por el CO₂ como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de

equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la ‘Tienda 9’ incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

Calidad y excelencia

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los “Jefes”, la tienda incluye una zona de descanso para los clientes con 29 sillas y 7 mesas.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas.

Dispone de un aparcamiento de 76 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 5 de ellas para vehículos eléctricos.

En este aspecto, las obras continuarán en el aparcamiento para alcanzar un total de 133 plazas, algo que no impedirá el uso del mismo.

Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Con esta reforma, los clientes seguirán beneficiándose de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible.