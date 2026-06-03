El gigante salmantino Perfumerías Avenida anuncia un ERE para el 15% de su plantilla

Grupo Recio —Perfumerías Avenida—, la cuarta cadena de distribución de perfumería del país y líder indiscutible en el oeste de Castilla y León y el sur de Galicia, ha anunciado la apertura de un proceso de negociación colectiva para llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Esta dura medida laboral podría afectar a un 15 por ciento de su plantilla, lo que se traduce en algo más de un centenar de trabajadores de un equipo humano compuesto actualmente por casi 700 personas.

El nuevo CEO de la compañía, Javier Alonso, ha desgranado este miércoles en un encuentro con los medios que la reestructuración implicará el cierre de varios puntos físicos de venta y una ambiciosa reconversión hacia el mercado digital y las redes sociales.

Alonso, ingeniero aeronáutico con un amplio bagaje en transformación empresarial, asumió las riendas de la firma el pasado mes de febrero por encargo directo de la familia Recio.

Su misión es "construir las bases para un futuro sostenible" en una empresa familiar con tres generaciones a sus espaldas y casi un siglo de historia.

Las tiendas físicas sufren al comercio online

El directivo ha reconocido que el futuro del grupo pasa inevitablemente por "una evolución del modelo comercial" para conectar de otra forma con su casi millón de clientes, a quienes se pretende ofrecer un catálogo de productos más innovador.

"Lamentablemente, hemos tenido que afrontar una reestructuración. No es sencillo", ha confesado, poniendo en valor el fuerte arraigo de la plantilla, que cuenta con una media de 20 años de antigüedad en la empresa.

"Nunca he estado en una compañía donde los empleados sientan tanto que esta es su propia empresa; lo viven como si fuera suya", ha agradecido.

Sin embargo, la realidad económica ha terminado por imponerse.

Alonso ha explicado que los cambios demográficos, los potentes competidores digitales y el impacto de la inflación han erosionado el rendimiento de los establecimientos tradicionales, arrastrando a una parte de ellos a números rojos debido a un "declinar progresivo en las ventas" arrastrado desde la pandemia.

Aunque el número total de clausuras se decidirá en la mesa de negociación, el CEO ya ha confirmado el cierre de locales emblemáticos como el de la céntrica plaza de la Fuente, en Salamanca.

Quince días para constituir la mesa de negociación

Tras el jarro de agua fría que supuso comunicar la noticia a las trabajadoras, ahora se abre un periodo clave. Antonio García, secretario de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Salamanca, ha explicado que el proceso formal está dando sus primeros pasos.

"Ayer se le comunicó a las personas trabajadoras y hoy ha sido cuando ha salido la noticia. Ahora tenemos un plazo de 15 días para constituir la mesa del ERE y ver cómo la vamos a negociar", ha señalado el representante sindical.

Quien ha avanzado que desde el sindicato estarán "vigilantes y pendientes de que se lleve a una negociación lo más favorable posible" y cuyo objetivo principal será "que se reduzcan los despidos que vaya a haber".

Con el objetivo de suavizar este impacto a nivel humano, Javier Alonso ha asegurado que durante los dos últimos días han visitado personalmente todas las tiendas afectadas para explicar el contexto.

En las conversaciones, que se prolongarán durante un mes y medio, se ofrecerán opciones de permuta y se blindará a las personas en situaciones más vulnerables.

"Entendemos que es una medida muy dura, por lo que los colectivos más desfavorecidos tendrán las mejores condiciones posibles", ha garantizado la dirección.

La nueva hoja de ruta de Grupo Recio se centrará en conquistar el terreno digital, donde actualmente se encuentran muy por detrás de la media del sector (situada en un 15 por ciento de las ventas).

En este giro hacia el universo de 'las influencers' y la belleza digital, la empresa estrenará este mismo mes un canal oficial en TikTok y renovará a fondo su estrategia en Instagram.

Este repliegue económico y la necesidad de concentrar todos los recursos en la supervivencia de la actividad principal explican también otra de las grandes noticias colaterales de las últimas semanas: la decisión de la familia Recio de dar un paso a un lado en el club de baloncesto salmantino por excelencia, el Perfumerías Avenida, el orgullo del deporte local.

Aunque la propiedad mantendrá la titularidad del club, dejará de ser el patrocinador principal, cerrando así más de dos décadas de un histórico y estrecho mecenazgo deportivo.

El comunicado de la empresa matiza que el ERE se ejecutará bajo la marca Perfumerías Avenida — filial de Hermanos Recio SL— y no solo golpeará a su feudo tradicional, sino que se extenderá por las 26 provincias españolas donde opera, con especial peso en Castilla y León.

Comunicado de la empresa

El documento concreta la plantilla actual en 656 trabajadores y rebaja las previsiones iniciales al apuntar que el impacto "previsiblemente se situará por debajo del 15%".

Esta cifra final dependerá directamente de cómo funcione la campaña comercial de verano y del resultado de las negociaciones exprés que la dirección ha abierto para intentar rebajar los precios de los alquileres de los locales, lo que podría salvar de la quiebra y del cierre definitivo a varios de los establecimientos que hoy están en la cuerda floja.