Vegalsa-Eroski busca 500 empleados para el verano: todos los detalles de las vacantes

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha anunciado el lanzamiento de un importante proceso de selección para incorporar a 500 personas a su red de tiendas para la próxima campaña de verano.

Este refuerzo tiene como objetivo principal potenciar los equipos de sus enseñas Eroski y Autoservicios Familia en Castilla y León, Galicia, Asturias asegurando así la mejor atención al cliente durante los meses de mayor actividad comercial del año.

La búsqueda de talento se centrará especialmente en cubrir puestos de caja y reposición, para los cuales la empresa ha confirmado que no será necesario contar con experiencia previa, facilitando así el acceso al mercado laboral.

Asimismo, se ofertan vacantes para las secciones de productos frescos, un área clave en la estrategia de calidad de la compañía. No obstante, se pondrá especial foco en las zonas de costa con alta afluencia turística, como son las Rías Baixas y la Mariña Lucense en Galicia.

El director de Personas de Vegalsa-Eroski, Francisco Duarte, ha destacado que, más allá de cubrir las necesidades inmediatas de la temporada, esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para la empresa y los candidatos.

Duarte señala que el proceso servirá para identificar nuevos perfiles que puedan optar a puestos de larga duración en el futuro, permitiéndoles desarrollar una carrera profesional estable dentro de una organización consolidada en el sector de la distribución.

Los profesionales que se incorporen a la firma contarán con los beneficios habituales que ofrece la compañía, entre los que destacan planes formativos específicos para su capacitación y descuentos de empleado.

Todos los interesados en participar en este proceso de selección pueden consultar las ofertas y tramitar su inscripción a través del portal de empleo oficial de la empresa https://vegalsa.epreselec.com/default.aspx

Vegalsa-Eroski cerró el ejercicio 2025 con una plantilla media de 8.120 personas tras crear 400 nuevos empleos.

La compañía continúa expandiendo su red comercial, con proyectos inmediatos como la apertura de un nuevo Autoservicios Familia en Meis, para el que la compañía continúa teniendo vacantes abiertas para las secciones de frescos.