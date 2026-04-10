Ernesto Antolín, presidente de Avot Inversiones para reforzar el papel de la empresa familiar: 111 fábricas en 23 países

Ernesto Antolín Arribas ha asumido la Presidencia de Avot Inversiones. Se trata del holding a través del que la familia articula la participación y su voz en Antolin. Desde este puesto va a seguir totalmente vinculado al proyecto empresarial.

Como ha informado la compañía a través de un comunicado, va a participar en las decisiones de mayor relevancia. Impulsará, además, la formación y el desarrollo de las siguientes generaciones de la familia.

Va a representar a la compañía en los foros institucionales y empresariales en los que la presencia de Antolin tiene un valor reconocido.

Este paso expresa con claridad algo que define a Antolin como empresa familiar: la convicción de que el liderazgo se ejerce con sentido de responsabilidad hacia las personas, con visión estratégica y con la coherencia de quien construye para el largo plazo y para las siguientes generaciones.

Esos valores no figuran únicamente en los documentos que rigen nuestra gobernanza; han quedado acreditados a lo largo de décadas en la trayectoria de Ernesto Antolín al frente de la compañía.

En ese recorrido, Ernesto Antolín ha desempeñado un papel clave en la expansión internacional de la empresa, impulsando un proceso de crecimiento que la situó como un referente global en su sector.

Esta vocación internacional, cimentada en una visión estratégica de largo plazo, fue posible gracias al trabajo conjunto con un grupo de grandes profesionales que le acompañaron en cada etapa del desarrollo y cuyo talento, compromiso y conocimiento han sido determinantes para consolidar la presencia de Antolin en los principales mercados del mundo.

Su experiencia, su capital relacional y su profundo conocimiento del negocio seguirán siendo un activo fundamental para el proyecto. La familia permanece unida en torno a la compañía, y ello constituye una fortaleza que toda la organización debe reconocer como propia.

Ernesto Antolín afronta esta nueva etapa con el mismo compromiso que ha guiado su trayectoria. Cuenta, para ello, con el respaldo y el reconocimiento de toda la organización.

Sobre Antolin

Antolin es uno de los mayores fabricantes de componentes para el automóvil en el mundo y proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del vehículo.

La compañía cuenta con 111 fábricas distribuidas en 23 países, desde las cuales suministra a los grandes fabricantes de automóviles. Con una plantilla de aproximadamente 20.000 empleados, alcanzó en 2024 un volumen de negocio de 4.191 millones de euros. Antolin ofrece productos de alto valor añadido a través de tres Unidades de Negocio: Headliners; Cockpit & Door Systems; Technology Solutions.