Abre un nuevo Dia en el centro de Valladolid: con 440 m², 4.000 referencias y ocho empleados, cinco nuevos

Hoy ha abierto la tienda número 200 de Dia en Castilla y León, a pocos metros de la Plaza Mayor y en la calle María de Molina número 6 de Valladolid.

Un espacio que va a contar con una sala de ventas de 440 metros cuadrados y un surtido de cerca de 4.000 referencias para acercar al consumidor una compra completa, rápida y fácil a los vecinos del centro.

Esta nueva tienda, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la compañía, habrá un total de ocho empleados, de ellos cinco son de nueva creación.

Esta nueva apertura es una muestra más de la apuesta de Dia por la región, donde aporta un 0,8 % al PIB y al empleo regional. Además, colabora con cerca de 100 proveedores locales, impulsando el emprendimiento y el tejido económico de la comunidad.

Dia lleva cuatro décadas al lado de los clientes de Castilla y León, tanto a través de sus tiendas como de un servicio online que ya llega al 70% de los castellanoleoneses. De hecho, en la provincia de Segovia se ubica una de las tiendas más antiguas que se remontan a 1987.

Este crecimiento de Dia en la región se reforzará con la próxima puesta en marcha del nuevo centro logístico de León, de 64.000m², que abastecerá a 200 tiendas de Castilla León y Asturias.

La evolución de Dia en Castilla y León y 200 tiendas

Castilla y León ha sido testigo de la evolución de Dia durante más de cuatro décadas. Desde la apertura de algunas de sus primeras tiendas, como la de Cantalejo (Segovia) en 1987, hasta hoy, la compañía ha ido tejiendo una red de proximidad cada vez más amplia y cercana al cliente.

En este contexto de crecimiento sostenido, Dia alcanza un nuevo hito con la llegada a las 200 tiendas en Castilla y León, tras la apertura de un nuevo establecimiento en Valladolid, consolidando así su modelo de proximidad en la región.

Este hito refleja la solidez y capilaridad del modelo de Dia en la región, reforzado en los últimos años con la apertura de nuevas tiendas, 16 de ellas en 2025, y una red que combina establecimientos propios y franquiciados para acercar una compra completa, rápida y accesible a un mayor número de hogares.

La propuesta de valor de Dia en Castilla y León se completa con un canal online que ya alcanza al 70% de la población castellanoleonesa, más de 1,7 millones de personas.

Impulso a la economía local y compromiso con la región

La apuesta de Dia por dinamizar el tejido empresarial de Castilla y León es firme. De estos 200 establecimientos que tiene la compañía en la comunidad, 115 operan bajo el modelo de franquicia, de los cuales 66 están gestionados por mujeres.

Este modelo ha contribuido a la generación de más de 600 empleos, reflejando el compromiso de la compañía con la dinamización económica de las comunidades en las que opera.

En total, las tiendas de la compañía en la región representan un 8% de su red nacional y su actividad genera en total cerca de 2.000 puestos de trabajo entre tiendas, almacenes y oficinas.

Asimismo, para acercar una compra completa, con productos de calidad y de proximidad, Dia se apoya en una sólida red de colaboración con cerca de 100 proveedores castellanoleoneses, que incluye tanto grandes grupos como pequeños productores.

Como resultado, la actividad de la compañía ya representa el 0,8% del PIB y del empleo en Castilla y León, evidencia de su impacto económico y social en la región.

“Una compra rápida, fácil y asequible”

En palabras de Carlos Aznar, director regional de Dia en Castilla y León: “En Dia estamos comprometidos con ofrecer una compra rápida, fácil y asequible, adaptada a las necesidades de nuestros clientes”.

“Llevamos más de 40 años creciendo junto a Castilla y León, con tiendas que ya forman parte del día a día de muchas localidades. Alcanzar los 200 establecimientos es un reflejo de ese recorrido compartido y de la confianza en nuestro modelo de proximidad”, afirma Carlos Aznar.

Dia continúa reforzando su infraestructura logística con la apertura de un nuevo almacén en León este 2026, concretamente en el municipio de Villadangos del Páramo, que abrirá sus puertas en los próximos meses y que dará servicio a unas 200 tiendas entre Castilla y León y Asturias.

Una apertura en el corazón comercial de Valladolid

La nueva tienda, situada en la calle María de Molina, 6, en Valladolid, es la que marca este hito de las 200 tiendas en Castilla y León. Ubicado en pleno centro urbano de la ciudad, a pocos pasos de la Plaza Mayor, el establecimiento cuenta con una sala de ventas de cerca de 440 m² y un surtido de cerca de 4.000 referencias, diseñadas para ofrecer una compra completa, ágil y accesible.

Con esta apertura, Dia alcanza los 31 establecimientos en la ciudad y 52 en la provincia de Valladolid.