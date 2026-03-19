Gescooperativo de Cajaviva Caja Rural triunfa por segundo año consecutivo con su fondo rural de renta variable

La gestora de fondos de inversión de Cajaviva Caja Rural ha sido distinguida en la última edición de los European Funds Trophy. Un galardón cuyo objetivo pasa por reconocer a los mejores fondos y a las gestoras de activos que pasan por ser destacadas en Europa.

Estos galardones están organizados por la Agencia Europea de Análisis de fondos FundClass. En su convocatoria participa un destacado grupo de medios de comunicación de todo el mundo.

En esta edición, Gescooperativo fue premiada por su fondo Rural Renta Variable Internacional FI, que recibió el galardón en la categoría de Renta Variable Internacional Crecimiento, un reconocimiento que distingue la excelencia, consistencia y calidad en la gestión de los fondos de inversión.

Esta distinción se suma a la obtenida por Gescooperativo el pasado año en estos mismos premios, y supone un reconocimiento a la consistencia de su modelo de gestión y a la competitividad de su gama de fondos.

El jurado valoró especialmente la solidez del proceso de inversión, la gestión eficiente del riesgo y los resultados obtenidos por el fondo, aspectos que reflejan la disciplina de inversión y el enfoque a largo plazo del equipo gestor.

Sobre Gescooperativo

Gescooperativo nace en 1991 como sociedad gestora de Instituciones de Inversión Colectiva del Grupo Caja Rural, al que pertenece Cajaviva Caja Rural, y basa su actuación en tres pilares fundamentales: la cercanía con el cliente, la honestidad, para suministrar un servicio de calidad de forma responsable y eficiente, proporcionando una rentabilidad acorde a su perfil de riesgo, y la confianza, derivada de una actitud de compromiso y cooperación con los inversores y con la sociedad en su conjunto.

Desde su creación, Gescooperativo ha ido creciendo de forma constante su patrimonio, hasta llegar en la actualidad a gestionar 58 fondos, con un patrimonio superior a los 12.400 millones de euros, distribuido entre más de 400.000 partícipes. De esta manera, se ha posicionado como una de las diez mayores gestoras del ámbito nacional.