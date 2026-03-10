Las cifras de récord de Mercadona: llega a un beneficio neto histórico de 1.729 millones tras facturar más de 41.000

Mercadona, una de las cadenas de supermercados y venta online referentes en Castilla y León y España, ha hecho públicos este martes sus datos económicos de 2025, un año en el que se han registrado cifras récord con un beneficio neto histórico de 1.729 millones de euros tras aumentar sus ventas consolidadas un 8%, hasta los 41.858 millones.

Aunque los datos autonómicos se harán públicos más adelante, cabe resaltar que la empresa cuenta con 4.500 empleados en Castilla y León entre las 63 tiendas y el almacén logístico de Villadangos del Páramo (León). Además, trabaja con 70 proveedores de productos de la Comunidad a los que compra por un valor que supera los 2.600 millones de euros.

De esta manera, la compañía ha logrado incrementar en un 25% su beneficio neto el pasado año con sus negocios en España y Portugal. El volumen de negocio de facturación ha sido de 39.766 millones en territorio nacional y 2.092 en el país vecino, donde Mercadona tiene 69 tiendas del total de 1.672 con las que cuenta su red.

Por otro lado, también ha mejorado sus ventas en volumen en un 4%, llegando en kilos y litros hasta los 15.067 millones. Para la empresa, este incremento de ventas en volumen y en euros es gracias a que sus clientes, a quienes denominan como "el jefe", cada día "confía más en la compañía para hacer su compra total".

Esto se refleja, según ha explicado la empresa, en el aumento de 0,6 puntos de cuota de mercado, hasta el 28,5%, al "esfuerzo" de las 115.000 personas que trabajan para Mercadona y a los 2.000 proveedores de la cadena, que han reforzado su "compromiso con la mejora de calidad para tener un surtido cada vez más eficiente".

1.000 millones compartidos con trabajadores

De nuevo, Mercadona se ha centrado en el objetivo de consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Para ello, ha impulsado una "mejora" de la jornada laboral, incorporando una semana más de vacaciones, consolidando el poder adquisitivo con el incremento del IPC, o su política de retribución variable.

Respecto a esto último, ha repartido 780 millones de euros en primas por objetivos, en concreto, dos mensualidades para los trabajadores con menos de cuatro años de antigüedad y tres mensualidades a los que superan esa trayectoria, que es el 70% de la plantilla. En el último caso, recibieron en el mes de febrero un sueldo de 7.250 euros netos, incluyéndose su salario mensual.

A los 780 millones de primas por objetivos se le suman otros 125 millones de la subida salarial con respecto al IPC y otros 100 millones por la mejora de la jornada laboral con una semana más de vacaciones.

Por otro lado, durante 2025, Mercadona creó 5.000 nuevos puestos de trabajo, 4.500 en España y 500 en Portugal, para cerrar una plantilla de 115.000 empleados, con 107.500 en territorio nacional y 7.500 en el país vecino.

La cadena también ha valorado positivamente el "desempeño y compromiso" de sus trabajadores, que se ha traducido en unos "excelentes resultados" al experimentarse una subida del 4% de la productividad, del 16% en la gestión de pedidos en tiendas y del 4% en eficiencia energética.

De esta forma, la cadena ha logrado su mejor dato histórico de rentabilidad, con un 4,5% de beneficio sobre venta neta. De los 1.729 millones de euros de beneficio neto, 172 han sido fruto de la gestión realizada en tesorería.

De todo el beneficio, un 80% (1.383 millones) se han destinado a reinversiones, para dar una "mayor solidez" a la empresa, y el 20% restante (346 millones) se ha repartido entre sus accionistas mediante dividendos.

Tienda 9

Con estos datos, Mercadona prevé invertir en los próximos años 3.700 millones de euros para convertir sus supermercados en Tienda 9, un modelo que se gestionará por procesos en vez de por negocios, dando mayor espacio a los productos frescos y una compra más ágil y sencilla para sus clientes.

Asimismo, el modelo también incrementa la productividad, rentabilidad y eficiencia y una de sus principales novedades es la optimización de procesos de corte, cocción y envasado, que se unifican en una única zona denominada 'Obrador Central', lo que genera un ahorro del 10% en energía y un 40% en agua. También incluye una actualización técnica de la sala de máquinas.

El incremento de todos estos números de venta y exigencias ha llevado a los proveedores e interproveedores especialistas de Mercadona a aumentar sus inversiones un 31%, hasta los 1.700 millones de euros.

Con eso, han continuado contribuyendo a dinamizar la industria agroalimentaria de España y Portugal con la puesta en marcha de nuevas fábricas, la modernización y ampliación de las que ya existen, además de la tecnificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas para ser más competitivos cada vez.

El clúster industrial que surte a Mercadona, cabe resaltar, creó durante el año pasado más de 5.200 nuevos puestos de trabajo.

Previsión para 2026

Para este año, está previsto que Mercadona invierta 1.000 millones de euros para transformar su modelo de supermercado hacia la Tienda 9, ampliar y reformar sus bloques logísticos e impulsar su innovación tecnológica.

Para ello, se abrirán nuevas colmenas y se implantarán aplicaciones y herramientas informáticas para mejorar los diferentes procesos clave de la compañía. De la misma forma, la empresa tiene previsto crear este año más de 1.000 nuevos puestos de trabajo y aumentar sus ventas un 3,5%, hasta llegar a los 43.200 millones de euros y consolidar un beneficio similar al de 2025.