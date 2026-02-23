Veolia añadirá a su plan de trabajo 2026 para Palencia un nuevo programa para fomentar las vocaciones verdes

Veolia contemplará en su plan de trabajo 2026 en Palencia un nuevo programa, dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años, que fomente las vocaciones verdes a través de la orientación, la adquisición de conocimientos y experiencias prácticas en sectores determinantes de la transformación ecológica.

El objetivo es fomentar el empleo de profesionales del sector de la transición ecológica. Todo ello está enmarcado dentro del Plan de Acción Social y Sostenibilidad (PASS), que pone en marcha el Ayuntamiento de Palencia y Veolia, empresa encargada del servicio de abastecimiento y depuración del agua municipal.

En esta reunión de seguimiento han participado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; la concejala de Impulso Económico, Judith Castro; la concejala de Servicios Sociales, Rosario García; el gerente de Veolia en la ciudad, Javier del Sol; y representantes de Cruz Roja, la Asociación de Empresarios de Palencia, la Cámara de Comercio y los sindicatos CC.OO. y UGT.

El encuentro ha servido, además de aprobar el plan para este año, hacer balance de las acciones impulsadas en el marco del PASS durante 2025, poniendo sobre la mesa las que se llevarán a cabo a lo largo del presente año.

En el apartado de Empleo del PASS, los integrantes destacaron el Proyecto OLA (Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento), desarrollado por el Ayuntamiento, Veolia y Cruz Roja y que tiene como objetivo empoderar a personas con dificultades laborales o en riesgo de exclusión social.

En total, el pasado año participaron 12 personas en el programa OLA, logrando disminuir en un 45% el número de personas en situación de desempleo. Del total de los participantes, el 67% ha tenido alguna experiencia laboral y al acabar la iniciativa, las personas con contrato laboral subieron un 50%.

Para la alcaldesa de Palencia, este programa, que continuará este 2026, ha sido "un cambio y una mejora en su calidad de vida para los participantes y sus familias". Además de destacar el "buen trabajo", Miriam Andrés ha animado a "continuar trabajando en la misma línea" en la nueva edición, en busca del "bienestar de Palencia y de los palentinos".

Respecto al apartado de Oportunidades Educativas, han resaltado las becas 'Talento Profesional' del PASS, que están diseñadas para que jóvenes con recursos económicos limitados puedan acceder a estudiar Formación Profesional.

También se ensalzó el impulso del programa Aquae STEM, una iniciativa con la que, junto a la Fundación Aquae, se despiertan las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre las estudiantes de Primaria. Para este curso 2025-2026 cabe recordar que se ha sumado un nuevo centro escolar al programa, de forma que son dos los colegios palentinos que forman parte de la acción.

En cuanto a Sostenibilidad, se ha hecho hincapié en el desarrollo del programa Aqualogía, con el que se pretende impulsar la educación ambiental y la difusión de la cultura del agua desde las edades más tempranas. La iniciativa, que sigue en el presente curso, desarrolló el año pasado un total de 28 talleres en diversos centros escolares de la ciudad.

Otra de las acciones de Sostenibilidad llevadas a cabo en 2025 en la capital palentina fue la jornada de limpieza del Parque Isla Dos Aguas, así como el taller medioambiental para conocer y poner en valor la riqueza de la biodiversidad en la ciudad.

Y en el apartado de Solidaridad, desde el Plan de Acción Social y Sostenibilidad de Palencia destacaron el Fondo Social del Agua para que las personas más desfavorecidas tengan asistencia a la hora de pagar el recibo del agua.