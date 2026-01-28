La empresa vallisoletana nacida en 1958 que ayuda a fabricar churros: el 70% de su facturación es exterior

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha visitado en la mañana de este miércoles, 28 de enero, las instalaciones de Industrias José Luis Blanco S.L, una empresa vallisoletana con más de seis décadas de trayectoria, que se ha consolidado como un referente internacional en el diseño y la fabricación de maquinaria para churrerías.

Durante esa visita, el alcalde ha estado acompañado por Fernando Rubio, que pasa por ser el gerente de IdeVa y también por representantes de la empresa.

Todo ello encabezado por su directora general, Belén Blanco, junto a miembros de la tercera generación familiar. El recorrido ha permitido conocer de primera mano las nuevas instalaciones y los distintos espacios de producción montaje, almacén y exposición con los que cuenta la compañía en la calle Aralia.

Tradición e innovación

Fundada en 1958, Industrias José Luis Blanco es una empresa familiar que ha sabido combinar tradición, conocimiento técnico e innovación constante, hasta convertirse en una marca de prestigio a nivel mundial.

Desde Valladolid, diseña y fabrica maquinaria especializada para churrerías que se exporta a más de 110 países, con una clara orientación internacional que se refleja en que más del 70% de su facturación procede de los mercados exteriores.

Uno de los hitos recientes más destacados de la compañía es la ampliación de sus instalaciones, que ha permitido duplicar su capacidad productiva y superar los 3.000 metros cuadrados de superficie.

Esta inversión refuerza su capacidad de crecimiento, mejora sus procesos y consolida su apuesta por seguir desarrollando toda su actividad industrial en la ciudad.

El crecimiento empresarial ha tenido también un impacto directo en el empleo local. En los últimos cinco años, la plantilla de Industrias José Luis Blanco ha crecido un 20%, con la incorporación de nuevos profesionales en áreas clave como producción, ingeniería, soporte técnico y administración.

Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 30 trabajadores, consolidando empleo estable y cualificado en Valladolid.

Durante la visita, el alcalde ha podido conocer también el aula de formación con la que cuenta la empresa, desde la que se imparten cursos presenciales y online para clientes y profesionales del sector, muchos de ellos procedentes del extranjero.

Esta apuesta por la formación continua contribuye a la profesionalización del sector y refuerza la transferencia de conocimiento desde Valladolid al resto del mundo.

Liderazgo femenino

Otro de los aspectos destacados ha sido el liderazgo femenino dentro de la organización.

Industrias José Luis Blanco cuenta con una importante presencia de mujeres en todas las áreas de la empresa, desde la dirección general y la producción hasta la administración, la ingeniería y el taller. Actualmente, cerca del 40 % de la plantilla está compuesta por mujeres, lo que convierte a la compañía en un ejemplo de igualdad y diversidad en el ámbito industrial.

Asimismo, el alcalde ha constatado el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad, reflejado en iniciativas como la instalación de placas solares, la implantación de sistemas de gestión “papel cero” y el desarrollo de maquinaria de bajo consumo energético.

La trayectoria de la compañía ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones a nivel local, regional y nacional, entre ellos el Accésit a la Internacionalización 2025 del Premio Pyme del Año Valladolid, el Premio Especial Empresario del Año 2024 o el Premio Nacional Pyme del Año 2018, entre otros reconocimientos a su innovación, liderazgo y proyección empresarial.