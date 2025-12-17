Dia lanza dulces roscones solidarios desde 4,99 euros para mejorar la vida de los más pequeños con cáncer

Por tercer año consecutivo, Dia y la Fundación Juegaterapia se unen para llenar de ilusión la Navidad a través de sus Roscones de Reyes solidarios.

Una tradición dulce que encanta, tanto a grandes como a pequeños y que, una vez más, se convierte en un gesto solidario, un puente hacia sonrisas, esperanza y juego en hospitales de toda España.

Comprando los roscones de Dia, en colaboración con la Fundación Juegoterapia, se contribuye a mejorar la vida de los niños y de las niñas en tratamiento oncológico.

Parte de las ventas de los roscones se destina a crear espacios de juego terapéutico en hospitales: jardines en azoteas, estaciones lunares en habitaciones de aislamiento o cines llenos de magia. Todo, bajo el lema que acompaña a la Fundación desde sus inicios: “La quimio jugando se pasa volando”.

También, este año, Dia reafirma su apuesta por la solidaridad y anuncia la ampliación de su acuerdo con la Fundación Juegaterapia hasta 2029.

Roscones con propósito: cada bocado cuenta

Esta Navidad, Dia presenta una irresistible selección de ocho variedades de roscones de “El Horno Real” para conquistar todos los paladares (sin relleno o con nata, crema o trufa, cubiertos de chocolate o con doble capa de nata).

Desde los sabores más clásicos hasta las opciones más innovadoras, cada roscón está elaborado con ingredientes de calidad, para resaltar el excepcional sabor a través de una cuidada elaboración. En las versiones de nata premium, además, se utilizan huevos de gallinas sueltas en el gallinero.

Junto a sus siete variedades habituales, llega una de las grandes novedades del año: el nuevo Roscón de Reyes sin gluten, una alternativa pensada para que nadie se quede sin disfrutar de este clásico navideño.

Para quienes buscan un capricho navideño con un toque sofisticado, Dia ofrece su gama premium, que incluye tres deliciosas opciones: el clásico con nata de 550 gramos (7,99 €), la elección que nunca falla; el clásico con doble de nata de 900 gramos (10,99 €), para los que quieren más de todo, y el “Capricho” de 500 gramos (7,99 €), una versión más moderna del roscón con nata, cubierto de chocolate y sin fruta confitada.

Y para aquellos que buscan un sabor más tradicional, Dia ofrece el clásico Roscón de Reyes sin relleno de 400 gramos (4,99 €) y un surtido relleno sabor nata, crema o trufa de 550 gramos (5,99 €), ideal para quienes no se conforman con un solo sabor. Una amplia variedad pensada para todos los gustos.

Un gran surtido pensado para que cada hogar encuentre su roscón perfecto.

Regresan los Baby Pelones

Como ya es habitual, cada roscón Dia, en colaboración con Juegaterapia, incluye en su interior uno de los icónicos Baby Pelones, el juguete solidario más reconocido de esta fundación. Ocho Mini Baby Pelones diferentes, entre los que destacan cuatro nuevas figuritas creadas en exclusiva para esta edición.

Tiernas, coloridas y cargadas de significado, hacen que cada roscón sea aún más especial.

Además, cada caja incorpora un código QR que permite conocer más sobre la labor de la Fundación Juegaterapia y ayudar a difundir su misión: alegrar la vida de los niños y niñas con cáncer ingresados en el hospital para que solo piensen en hacer lo que cualquier otro niño: ¡jugar!