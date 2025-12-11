Unicaja prevé un incremento del 1,8% del PIB y del 0,9% en el empleo para 2026 en Castilla y León

Unicaja ha publicado el número 36 de su informe ‘Previsiones Económicas de Castilla y León’, que, como en ediciones anteriores, ha sido elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja.

El informe de Analistas Económicos de Andalucía se divide en cuatro apartados: 1) Entorno económico, 2) Evolución reciente de la economía de Castilla y León, 3) Previsiones económicas de Castilla y León 2025 y 2026 y 4) Análisis provincial.

En el primero de los apartados se describe el contexto económico internacional y nacional. En el segundo se realiza un análisis de coyuntura de la economía de Castilla y León, prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región.

En el tercero se incluyen las previsiones sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo para la Comunidad para el conjunto de 2025 y 2026. Y, finalmente, el último epígrafe se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de sus provincias.

Entorno económico nacional y mundial

Según la OCDE, la economía mundial se ha mostrado más resiliente de lo previsto en el primer semestre de 2025. La producción industrial y el comercio se vieron impulsados por la anticipación de las compras ante la subida prevista de aranceles, aunque se prevé una moderación para los próximos trimestres.

El crecimiento se desacelerará hasta el 3,2% en 2025 y el 2,9% en 2026, viéndose lastrados el comercio y la inversión por los aranceles y la incertidumbre en materia de política económica.

La economía española ha registrado un mayor crecimiento de lo esperado, aumentando el PIB un 0,8% en el segundo trimestre, debido únicamente al aumento de la demanda interna, con un mayor incremento del consumo de los hogares que en los primeros meses del año. En términos interanuales, se estima un crecimiento del 3,1%, el doble que en el conjunto de la zona euro.

Los indicadores de coyuntura más recientes apuntan a que la economía mantendrá un significativo ritmo de crecimiento en el tercer trimestre. Según las últimas proyecciones del Banco de España, el aumento del PIB se moderará hasta el 2,6% en 2025, lo que supone una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) con relación a las previsiones anteriores, debida en gran medida al crecimiento registrado en el segundo trimestre y la revisión de las tasas anteriores.

Evolución reciente de la economía en Castilla y León

Según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral, publicados por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de Castilla y León, la economía regional ha crecido en el segundo trimestre de 2025 un 0,2%, frente al 0,7% registrado en el trimestre anterior. En términos interanuales, el crecimiento fue del 3,1%, similar a la media nacional, apoyado en la demanda interna (3,5 p.p.).

Desde la óptica de la demanda, en el segundo trimestre el crecimiento del consumo de los hogares se intensificó hasta el 3,3% en términos interanuales, creciendo a su vez la formación bruta de capital un 4,6%, con un mayor aumento de la inversión en bienes de equipo. Por el contrario, se estima una contribución negativa del saldo exterior al crecimiento del PIB (-0,4 p.p.), dado el menor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones (1,8% y 2,2%, respectivamente).

Por el lado de la oferta, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre se ha debido al aumento en la construcción (0,2%) y sobre todo en los servicios (0,6%). En términos interanuales, el crecimiento ha sido generalizado y más destacado en los servicios (3,9%), con una mayor aportación al crecimiento de las ramas de comercio, transporte y hostelería y de servicios de no mercado, por su peso en la estructura productiva.

En cuanto al mercado de trabajo, el empleo ha mostrado una trayectoria muy favorable, intensificándose el crecimiento en el segundo trimestre de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Sin embargo, en julio y agosto el aumento en la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se ha moderado levemente, creciendo en torno a un 1,4%, por debajo de la media española.

Según la EPA, el número de ocupados en el segundo trimestre aumentó en torno a 14.300 con relación al trimestre anterior, fundamentalmente por el crecimiento en los servicios y, en menor medida, en la construcción. En términos interanuales, el empleo creció un 3,5% (2,7% en España), con un incremento generalizado por sectores, a excepción del sector agrario. Por su parte, la cifra de parados disminuyó un 12,1%, pese al incremento de la población activa (principalmente extranjera), situándose la tasa de paro en el 8,5% (10,3% en España).

Previsiones

Las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a que el PIB regional podría crecer un 2,5% en el conjunto de 2025 (2,8% en España), en torno a 0,3 p.p. más que lo estimado hace seis meses, al registrarse un comportamiento algo mejor de lo previsto en la primera mitad del año. Este crecimiento se apoyaría principalmente en la demanda interna, sobre todo en el consumo privado, dada la trayectoria positiva del empleo.

Para 2026, la tasa de crecimiento podría moderarse hasta el 1,8%, muy similar a la estimada seis meses atrás y cercana a la prevista para el conjunto de España (1,9%). Es previsible que el crecimiento se ralentice en los próximos trimestres, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento.

Se estima que, en el promedio de 2025, el número de ocupados crezca un 2,5%, por el aumento en la industria y, principalmente, en los servicios. Asimismo, la cifra de parados seguiría reduciéndose, aunque a menor ritmo, dado el incremento de la población activa, lo que situaría la tasa de paro en el 8,4% (1 p.p. inferior a la del año anterior). Para 2026, se prevé un aumento del empleo del 0,9% y una tasa de paro del 8,2% en el promedio del año (en torno al 10% en España).

Por provincias

Descendiendo en el análisis, según estimaciones del Indicador Sintético de Actividad de Analistas Económicos de Andalucía, en el segundo trimestre de 2025, Salamanca (3,4%) y Valladolid (3,3%) habrían registrado las tasas de crecimiento más elevadas. También habrían crecido por encima de la media regional Segovia (3,2%) y Burgos (3,2%).

Para el conjunto de 2025, las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía señalan que las tasas de crecimiento podrían oscilar entre el 1,6% de Soria y el 3,1% de Salamanca, pudiendo crecer asimismo por encima de la media regional Segovia (3%), Valladolid (2,8%) y Burgos (2,7%).