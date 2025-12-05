El futuro de los combustibles renovables se construye en Cidaut

Instalación de ensayo y montaje de una pila de combustible desarrollado en Cidaut

Amanece y diciembre cubre de escarcha el suelo del Parque Tecnológico de Boecillo. Decenas de personas cruzan las puertas de Cidaut para dedicarse a un trabajo apasionante y complejo: desarrollar las tecnologías renovables que harán posible un mundo más seguro y sostenible.

Aquí, la innovación no es un concepto abstracto, sino el día a día de quienes investigan, diseñan y prueban los combustibles renovables que transformarán nuestra forma de producir, movernos y vivir.

Esta misión de Cidaut trata de dar respuesta con base tecnológica a preguntas tanto del público general como de las empresas: ¿Qué son los combustibles renovables y qué papel tendrán en el futuro? ¿Por qué resultan interesantes? ¿Cambiarán de forma radical las tecnologías que ya conocemos? ¿Compiten o convivirán con la electricidad en sectores como la industria, el transporte o la edificación? ¿Serán demasiado caros? ¿Qué oportunidades diferenciales tiene Castilla y León dentro de estas nuevas tecnologías?

Seguimiento de un ensayo para el desarrollo de tecnología de combustibles sintéticos en Cidaut

Los combustibles renovables no solo permitirán sustituir progresivamente a los fósiles, sino que además son una solución para almacenar energía eléctrica renovable —procedente por ejemplo de recursos eólicos y fotovoltaicos— en forma de hidrógeno y sus derivados.

Según Alfonso Horrillo, coordinador del Máster en Energía de la Universidad de Valladolid y responsable del Departamento de Energía de Cidaut, “el desarrollo de combustibles renovables es una alternativa con múltiples beneficios porque se facilita la integración masiva de las energías renovables en el sistema energético nacional y se producen combustibles que pueden ser utilizados por tecnologías bien conocidas, robustas y extendidas en los sectores industrial, de la edificación y el transporte”.

Esta visión aporta estabilidad a los sectores productivos porque calderas, hornos, secaderos, motores térmicos, turbinas de gas y redes de gasoductos podrán adaptarse con ajustes pequeños. Europa puede conservar así su liderazgo tecnológico y apuesta por la sostenibilidad, evitando transformaciones de muy elevado grado de incertidumbre o inversiones inasumibles.

”Muchos sectores, como la cerámica, el vidrio, el cemento, determinados tipos de fundición de metales, el transporte naval o aéreo, no tienen alternativa técnica a los combustibles”, señala Henar Olmedo, responsable de Proyecto en Cidaut. “Para ellos, la electrificación no es viable”, sino que la respuesta pasa necesariamente por combustibles renovables eficientes, asequibles y totalmente descarbonizados.

Instalación experimental para la evaluación del proceso de reformado de metanol en Cidaut

“Nuestro reto y nuestra responsabilidad es producir estos combustibles a precios cada vez más competitivos. Y estamos convencidos de que la clave está en integrar inteligentemente la biomasa y la electrólisis de agua utilizando electricidad renovable”, apunta Alfonso Horrillo.

Según estos expertos, en el futuro convivirán ambos tipos de energías finales, electricidad renovable y combustibles renovables, con distinto grado de utilización en función de la aplicación final.

Castilla y León, dado su enorme potencial eólico, hidráulico, fotovoltaico y de biomasa, está llamada a tener una posición privilegiada a nivel nacional en esta revolución energética. Los combustibles de origen eléctrico, también llamados e- combustibles, dada la abundancia de recursos renovables de esta Comunidad Autónoma son los nuevos yacimientos energéticos. Una oportunidad de desarrollo tecnológico, industrial y rural para esta región.

¿Y qué hacen en Cidaut?

En Cidaut desarrollan tecnologías avanzadas que permiten producir combustibles renovables e integrarlos de forma realista, en los sectores de uso final donde la electrificación no es siempre la opción más viable. Su objetivo no es solo generar combustibles limpios, sino hacer que puedan utilizarse con la máxima eficiencia, aprovechando las infraestructuras y equipos actuales y reduciendo costes para acelerar la transición energética.

Edificio 7 de Cidaut en las instalaciones de Boecillo donde tienen lugar parte de los desarrollos de combustibles sintéticos

A través de desarrollos tecnológicos propios, Cidaut trabaja integrando procesos electrolíticos a partir de agua para la generación de hidrógeno y oxígeno con procesos termoquímicos catalíticos que aprovechan además CO2 o gases de síntesis procedentes de biomasa para producir hidrocarburos y alcoholes renovables. A continuación analizamos algunos ejemplos de sus desarrollos en este campo.

Gas natural sintético de origen eléctrico (e-GNS): “Diseñamos y optimizamos procesos de síntesis con altos grados de conversión que permiten obtener un gas renovable totalmente compatible con los equipos térmicos de uso final —calderas, hornos, secaderos—,y con las infraestructuras de transporte por gasoducto ya desplegadas en Europa” indica Henar Olmedo. Esto reduce inversiones, evita cambios drásticos en los procesos industriales y minimiza los costes operativos de almacenamiento y transporte energético frente a alternativas como el transporte de hidrógeno puro.

E-metanol: Consiste en la producción de metanol renovable a partir de hidrógeno renovable y CO2 o gas de síntesis procedentes de procesos de oxicombustión y oxigasificación de biomasa lignocelulósica. Este combustible es clave para el sector del transporte basado en motores térmicos, para nuevas tecnologías de pila de combustible y para la industria química que utiliza metanol como materia prima.

E-gasolinas y SAF (combustible sostenible para aviación): Se desarrollan procesos para obtener hidrocarburos de mayor peso molecular, sustitutivos de gasolinas y querosenos fósiles. Estas alternativas permiten mantener la autonomía, el peso y el espacio interior actuales en vehículos y aeronaves, ofreciendo una vía realista para descarbonizar sectores donde otras soluciones no son tan viables.

Amoniaco renovable: Cidaut trabaja en la producción de amoniaco a partir de hidrógeno renovable y nitrógeno atmosférico, así como su craqueo para generar un combustible limpio apto para grandes equipos térmicos, cogeneraciones y motores navales. El amoniaco renovable se perfila como una alternativa prometedora para el sector marítimo y la industria pesada.

Ensayos de laboratorio en Cidaut para impulsar soluciones avanzadas en hidrógeno y e-combustibles

En Cidaut se investiga para que la transición energética sea tecnológicamente sólida, económicamente viable y ambientalmente sostenible. Los combustibles renovables sin duda son hoy una alternativa posible a los combustibles fósiles cargada de grandes oportunidades.