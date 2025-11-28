Una gran chocolatada gratuita el 12 de diciembre: Trapa vuelve a un famoso mercado vallisoletano por Navidad

Por segundo año consecutivo, Chocolates Trapa, una de las firmas más queridas y reconocidas de Castilla y León va a regresar al Mercadillo de Navidad de El Corte Inglés de Valladolid como una de las propuestas más esperadas.

Desde el 21 de noviembre y hasta el 5 de enero, con la excepción de los días 7, 8 y 25 de diciembre y 1 de enero, Trapa va a acercar de nuevo el sabor inconfundible de su chocolate, hecho en nuestra tierra desde 1891, a vallisoletanos y visitantes.

Situado frente a El Corte Inglés de la Plaza de Zorrilla, este mercadillo se ha consolidado como uno de los espacios navideños más visitados de la ciudad, un punto de encuentro donde tradición, gastronomía y artesanía se dan la mano.

Navidad con sabor de la tierra

Este año, la caseta de Trapa volverá a ser una de las más concurridas del mercadillo gracias a una amplia selección de productos pensados para regalar, compartir o disfrutar en casa durante estas fechas tan especiales.

Los visitantes encontrarán toda la gama de turrones de la marca, un surtido completo compuesto por diez referencias que combina sabores clásicos e innovadores y que refleja el compromiso de Trapa con la calidad y la diversidad gastronómica. Asimismo, estarán disponibles sus bombones más emblemáticos, como los Bombonísimos o Cofres.

A ellos se suma el chocolate a la taza, tanto en formato bolsa de 2kg y 400gr como en su reciente lanzamiento en brik de 1 litro, elaborado en colaboración con la lechería zamorana Gaza, una unión que intensifica aún más el lema de la casa: “chocolate hecho aquí”.

Durante todo el mercadillo, el público podrá además disfrutar in situ de una taza de chocolate caliente acompañada de dos bizcochos por solo 2 euros, una experiencia que se ha consolidado como uno de los momentos más entrañables y reconfortantes del recorrido navideño.

Chocolatada popular gratuita

Uno de los momentos más esperados de la Navidad en el mercadillo de El Corte Inglés de Valladolid será la gran chocolatada gratuita del viernes 12 de diciembre a las 19:00 h, una celebración abierta a todos los públicos y pensada para disfrutar del espíritu navideño en su versión más cálida y comunitaria.

El Corte Inglés y Trapa ofrecerán chocolate caliente a todos los asistentes, mientras que el grupo Mag+s del Colegio San José de Valladolid pondrá la nota musical con una actuación que llenará de emoción y ambiente festivo la tarde.

Este evento, ya convertido en tradición, refuerza el compromiso de Trapa con su tierra y con las familias que han acompañado a la marca durante generaciones. Es un homenaje a Valladolid y a la comunidad que cada año demuestra un enorme cariño hacia el chocolate de Castilla y León.

Presencia

Más allá del mercadillo, Trapa estará también muy presente durante toda la campaña navideña en los centros de El Corte Inglés e Hipercor de Castilla y León, con un surtido especialmente seleccionado para estas fechas. La marca amplía así su proximidad con los consumidores de la región, facilitando el acceso a sus productos más tradicionales y a sus últimas innovaciones.

Dirección: Frente a El Corte Inglés de la Plaza de Zorrilla de Valladolid

Horarios:

El Mercadillo de Navidad permanecerá abierto del 21 de noviembre al 5 de enero, en horario de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 22:00 h.

Los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 12:00 a 20:00 h.

Permanecerá cerrado los días 25 de diciembre, 1 de enero y 7 y 8 de diciembre.