María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Galletas Gullón, recibe el Premio Reino de España de manos del Rey

Su Majestad el Rey va a entregar el próximo lunes, 1 de diciembre, el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial de la empresaria María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Galletas Gullón. Todo en un acto que va a tener lugar en el Palacio Real de El Pardo, a las 11:00 horas.

El Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial lo convocan anualmente el Círculo de Empresarios, el Cercle d’Economía y el Círculo de Empresarios Vascos.

Todo con el fin de distinguir una trayectoria en el mundo de la empresa que haya destacado por la creación de empleo, la innovación, la internacionalización y la cooperación con la sociedad.

Una trayectoria inmaculada

María Teresa Rodríguez es la presidenta de honor de Galletas Gullón, una reconocida empresaria de Castilla y León que ha recibido importantes premios por su trayectoria como el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

Su nombre y el de la empresa a la que está ligada, Galletas Gullón, son relevantes por la contribución económica y social de la compañía en la región, el desarrollo de empleo y su internacionalización.

Fue presidenta de Galletas Gullón hasta el año 2019, cuando cedió la dirección a su hija Lourdes Gullón Rodríguez y en la actualidad ocupa la presidencia de honor.

Cuenta con el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial (2024) que le fue otorgado por el Círculo de Empresarios en reconocimiento a su trayectoria, creación de empleo, inversión, internacionalización y contribución al progreso de España.

También con el Premio Pantortilla de Oro (2025) concedido por la Peña Campurriana de Santander, por su contribución al desarrollo empresarial y social en la región.

Cuenta con el Premio Trayectoria Empresarial de la CEOE de Palencia (2022) por su liderazgo en el impulso del crecimiento y la expansión internacional de la empresa.

Su gestión ha situado a la compañía como líder del sector galletero español, con un impacto significativo en la creación de empleo y el bienestar en la región de Castilla y León.