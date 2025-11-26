Una empresa mexicana con 25 años de historia abrirá una nueva sede y contratará a 200 trabajadores en Valladolid

Jaime Sánchez, director de Innovación de KSP Technologies, y Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme. Fotografía cedida por Cepyme a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Llegan más buenas noticias para Valladolid en lo que a la implantación de empresas y la creación de empleo se refiere. En este caso gracias a la empresa mexicana KSP Technologies SL que prevé la construcción de una nueva sede en la ciudad del Pisuerga y crear un total de 200 empleos en dos años.

“Somos una empresa que ya estamos en Valladolid y nos dedicamos a la transformación digital usando inteligencia artificial. Una compañía mexicana con 25 años de historia”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jaime Sánchez.

Él es el director de Innovación de KSP Technologies afirma que cuentan con la sede en el país mexicano y que también “están presentes en Estados Unidos y en España”. Llegaron a la ciudad del Pisuerga hace un año.

Una nueva sede y contratar a 200 trabajadores

“Ahora, en Valladolid, estamos muy enfocados a la parte de ventas. Nos hemos centrado más en la consolidación de la empresa, en empezar a hacer scouting y realizar estudios de mercado”, explica Jaime Sánchez.

El director de Innovación de KSP Technologies añade que “la idea es la de que en los siguientes meses se amplíe el equipo comercial y prepara el camino para que el equipo de innovación y desarrollo comience a ejecutar soluciones desde España”.

“Queremos que Valladolid sea la oficina central, aunque también contaremos con oficinas en Madrid. La idea pasa por contratar en la ciudad a 200 nuevos trabajadores y abrir una nueva sede en la ciudad”, añaden desde la empresa mexicana.

Desde KSP Technologies apuestan por “abrir las infraestructuras para soportar a esos empleados” que darán servicio desde Valladolid.

“Nuestro cálculo es convertir esta apuesta en realidad en un plazo de dos años. Queremos llegar a ese tamaño en este tiempo. Ahora, en la ciudad del Pisuerga trabajan un total de tres empleados”, añade Jaime Sánchez.

Apuesta por Valladolid y Ángela de Miguel

La apuesta por la ciudad pucelana de la empresa mexicana es clara. Aquí, como señala el director de Innovación de KSP Technologies, tendrán una posición estratégica y valora todo el entramado universitario que existe en el lugar.

“Lo primero que me llama la atención de Valladolid es la universidad. La segunda, creemos que tiene una gran ventaja por la cercanía que tiene con Madrid. Para nosotros, estar en Valladolid nos va a permitir que la gente esté más enfocada”, añade Sánchez.

En la última semana, Jaime Sánchez ha mantenido reuniones con la que fuera presidenta de CEOE Valladolid y ahora de Cepyme, Ángela de Miguel.

“Ángela de Miguel nos ayudó bastante en la parte de visión y empezar a conocer el mercado. Trabajamos con ella como trabajar una estructura para ir creciendo. Es preparar el plan económico y atraer a gente de México”, añade nuestro entrevistado.

El de KSP Technologies apunta que la presidenta de Cepyme les ha echado una mano importante “en toda la parte de logística” para que el proyecto que tienen en mente siga creciendo en Valladolid.

Una gran noticia para la ciudad del Pisuerga.