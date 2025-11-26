Abre una nueva tienda Dia en Salamanca: con 600 m², más de 5.600 referencias y cinco nuevos empleados

Dia continúa avanzando en su misión de consolidar su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Castilla y León, con la apertura de un nuevo establecimiento en la ciudad de Salamanca.

La tienda está ubicada en la calle Federico Anaya, 23-25, y acercará una compra completa, fácil y asequible a los vecinos del barrio.

El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas hoy, 26 de noviembre, cuenta con una sala de venta de más 600 m2 y un surtido compuesto por más de 5.600 referencias. De esta manera, se ofrece libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas del fabricante.

Con esta nueva apertura, Dia alcanza las 14 tiendas en la localidad, ascendiendo a 27 en toda la provincia de Salamanca y sumando cerca de 200 establecimientos en la comunidad de Castilla y León.

Este nuevo espacio contará con siete empleados, cinco de ellos de nueva contratación, un reflejo de la firme apuesta de Dia por impulsar la economía local y el empleo.

Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en la comunidad castellanoleonesa, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera.

Una experiencia de compra mejorada

El nuevo establecimiento salmantino ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local. Así, la nueva tienda contará con siete empleados, cinco de ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, bollería y panadería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes del Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 h.