Unicaja se suma al Black Friday: reduce el precio de sus préstamos y devuelve el 5% de las compras online con Bizum

Unicaja se suma al Black Friday. Ha lanzado una promoción por la que ofrece a sus clientes una serie de condiciones ventajosas en sus préstamos preconcedidos y beneficios adicionales para usuarios que activen Bizum.

La entidad va a ofrecer, desde el 18 al 30 de noviembre, una reducción en el precio de los préstamos preconcedidos, sin comisión por cancelación anticipada, total o parcial.

Estos préstamos pueden concretarse de forma ágil, a través de la Banca Digital o en cualquiera de las oficinas de Unicaja.

Además, el banco mantiene activa una promoción por la que devuelve el 5% del importe de las compras online realizadas con Bizum, hasta un máximo de 100 euros brutos), a los clientes que se den de alta en el servicio y se inscriban en la campaña hasta el 31 de enero de 2026.

Amplia oferta de tarjetas para Black Friday y Cyber Monday

Unicaja ha puesto a disposición de sus clientes una amplia gama de tarjetas que se ajustan a sus necesidades de pago diario, especialmente durante el periodo de compras correspondiente al Black Friday y al Cyber Monday.

Estas tarjetas permiten realizar pagos aplazados, ya sea mediante una cuota fija o fraccionando las compras (de al menos 60 euros) en 3, 6, 9 o 12 meses a través del servicio Aplaza tu compra.

Los clientes pueden gestionar el uso de sus tarjetas desde la Banca Digital, activando o desactivando las compras online según sus preferencias. Además, los clientes que dispongan de tarjetas de débito o crédito pueden acceder a descuentos inmediatos y reembolsos en más de 120 marcas líderes al adherirse al Programa EURO 6000 Plus desde la Banca Digital.

Seguridad

Ante el incremento de transacciones durante estas fechas, Unicaja recuerda la importancia de extremar las precauciones frente a posibles ciberfraudes y tener en cuenta que la entidad nunca solicita a los clientes datos personales ni claves de acceso o firma a través de llamadas, SMS o correos electrónicos.