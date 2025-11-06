Ingemolid, tres lustros del resurgir industrial de cinco compañeros tras perder el trabajo por la gran recesión

A comienzos de este siglo XXI, Ricardo Rodríguez, Felipe Jesús Carrascal, César Carlos Benito, José María Gómez y José Luis Iglesias fueron víctimas de la devoradora crisis económica del 2007-2008, conocida como la gran recesión, que arrastró a miles de empresas a un callejón sin salida. La antigua C.D.M. y Manutención S.A. cayó en concurso de acreedores y trajo consigo el despido de todos sus trabajadores, dejándoles en una situación de desempleo.

A pesar del golpe laboral y personal, estos cinco empleados tomaron una decisión que iba contracorriente de la oleada destructiva que por aquel momento azuzaba al conglomerado industrial de las empresas de nuestro país. Y así nació Ingemolid en 2010 mediante la fórmula de sociedad laboral.

Ingemolid es una empresa especializada en la ingeniería y diseño de maquinaria industrial, además de encargarse del desarrollo de proyectos industriales relacionados con utillaje para la obtención de piezas de chapa.

Ahora, 15 años después, su arriesgada solución, con la constitución de Ingemolid como sociedad laboral, les ha hecho valedores de recibir el premio a mejor empresa de otras formas jurídicas de economía social que otorga la Consejería de Industria, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León.

A día de hoy son referentes en el sector industrial de nuestra Comunidad, dedicados especialmente al sector de la automoción y los electrodomésticos. Ricardo, Felipe Jesús, César Carlos, José María y José Luis supieron reponerse del varapalo laboral y aprovecharon el mercado libre que dejó C.D.M. y Manutención repleto de clientes solventes que continuaban necesitando de mantenimiento de su maquinaria y líneas de producción.

Ingemolid se originó como una sociedad laboral, basada en una fórmula de autoempleo que daba continuidad a la vida laboral de estos cinco trabajadores que se asociaron bajo los valores socialmente responsables. Al mismo tiempo, respondía a la necesidad de la cartera de clientes del territorio que quedaron desamparados por el cierre de C.D.M. y Manutención.

Los cinco socios fundadores arrancaron la actividad de Ingemolid S.L.L. en 2010, incorporándose posteriormente otros socios trabajadores. En la actualidad, cuatro de los impulsores se mantienen como socios trabajadores, mientras que el quinto está jubilado pero sigue dentro del organigrama de participaciones sociales. Además, hay otros tres empleados con participaciones minoritarias.

Actividad

La actividad de Ingemolid está centrada en el desarrollo de proyectos industriales de todo tipo de utillaje para la obtención de piezas de chapas que sirvan a sectores del automóvil o el de los electrodomésticos.

Asimismo, se dedican al utillaje de soldadura o de control, o a la obtención de material para la producción de piezas de plástico mediante el proceso de inyección. En definitiva, en general todo lo que está relacionado con la ingeniería industrial.

Los trabajos también incluyen el desarrollo de procesos, diseño de los proyectos, control del trabajo de construcción y su implantación y puesta a punto en los centros de producción de los clientes.

Realizan igualmente servicios de mantenimiento, reparación y montaje industrial, así como la conservación y fabricación de estructuras metálicas y labores de ingeniería mecánica, fabricación de carpintería metálica, cerraduras, herrajes y engranajes.

Dividiéndolo por servicios, la actividad de Ingemolid dedica su labor a la soldadura industrial, diseña y gestiona proyectos en instalaciones y plantas industriales, líneas y procesos de producción, máquinas, equipos y elementos que componen las mismas y ajustes de piezas.

Una trayectoria de éxito que nació de la necesidad y hoy se ha convertido en una referencia industrial en Castilla y León. Por ello, la Junta ha reconocido a esta empresa vallisoletana en sus XVI Premios de Cooperativismo y Economía Social que se celebrarán este próximo lunes 10 de noviembre en Salamanca.

Sus tres lustros de experiencia en proyectos de bienes de equipo, en sectores industriales multidisciplinares y avanzados, han llevado a la empresa a poder aunar todas las áreas de conocimiento necesarias para alcanzar el objetivo común, que es el propio bien del equipo operativo en las instalaciones de sus clientes.

Desde su arranque han registrado un crecimiento de la facturación, adaptándose a los cambios del mercado. Impulsados por su carácter innovador, durante estos años han buscado constantemente las mejoras aplicadas a los procesos de producción y de gestión.

Un contexto que se fusiona con la convicción propia de la compañía de que una empresa tecnológica tiene que ser consciente del elevado esfuerzo inversor en maquinaria, herramientas e instalaciones necesarias para reforzar el crecimiento, con una vocación además orientada al empleo estable para un colectivo de trabajadores de difícil colocación por el contexto en el que les sucedió la situación de desempleo.

Su valor añadido en el marco de la economía social se comprende por la participación solidaria de todos los trabajadores, autogestión y democracia interna, además de la integración de empleados con especiales dificultades.