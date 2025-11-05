Grupo Cajamar obtiene 263 millones de beneficios en el tercer trimestre, un 6,9% más que hace un año

Grupo Cajamar ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2025, consolidados a 30 de septiembre. Ha obtenido un beneficio de 263 millones de euros. Supone un incremento interanual del 6,9% con una rentabilidad del 7,8% en este penúltimo trimestre el año.

Desde la entidad consideran que estos resultados mejoran "la solvencia, mantienen la rentabilidad y mejoran la eficiencia". El volumen de negocio se eleva a los 109.622 millones de euros con unos activos de 63.364 millones de euros gracias a diversificar las fuentes de ingresos. Grupo Cajamar eleva su inversión en créditos un 10,6%. Destaca su respaldo a la financiación de empresas que ha aumentado el 17,6%.

En su cartera crediticia tiene gran protagonismo la industria agroalimentario donde se sitúa como líder con un 15,1% de cuota de mercado. El 40% de la nueva financiación que ha concedido también está destinada a proyectos y empresas agroalimentarios. Le sigue el 30,8% para grandes empresas, el 17,5% para pequeños negocios y un 11,5% ha ido destinado a financiar pymes.

Grupo Cajamar mejora hasta el 36,5% la comercialización de fondos de inversión, muy por encima de la media del sector que se sitúa en el 12,7%. La cuota de mercado en créditos es del 3,1% y en depósitos de 2,88%.

La entidad tiene ya 3,9 millones de clientes y ha sumado un 2,4% respecto a los que tenía al cierre de este trimestre de 2024. Su tasa de morosidad se sitúa en el 1,76%, una de las menores de todo el sistema financiero español.

Todos estos datos positivos han conseguido que Grupo Cajamar consiga el rating de inversión en las tres agencias que la califican, que son S&P, Fitch Ratings y DBRS Morningstar.