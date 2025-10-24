Aquona impulsa la ecología con el objetivo de proteger a Castilla y León frente al cambio climático

Como ocurre cada 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático. Una fecha en la que se conciencia sobre sus efectos en la salud de las personas, los ecosistemas y la estabilidad socioeconómica en los territorios. Su impacto por los eventos extremos, como los incendios acaecidos este pasado verano en Castilla y León, las sequías o las dana, muestran la necesidad de actuar frente a las consecuencias.

Por ello, Aquona pertenece al grupo Veolia, a través de sus actividades en los ámbitos de la energía, el agua y los residuos, consolidando a la empresa referente en descarbonización y la gestión optimizada de los recursos.

Desde un enfoque innovador, Aquona promueve la transformación ecológica, proponiendo soluciones que ayuden a adaptarse y mitigar los efectos de este fenómeno.

De ahí nace el concepto la 'ecología que protege', en el que aúnan el progreso humano y la protección del medio ambiente como acompañamiento a las administraciones y a las industrias en su camino hacia la sostenibilidad.

Dicho concepto prioriza la innovación y la digitalización como impulsores de los tres objetivos clave de su programa estratégico 'GreenUp'. Descontaminar, descarbonizar y regenerar los recursos.

Mediante tecnologías avanzadas como IoT, big data, IA generativa o gemelos digitales, se logra mejorar la eficiencia operativa y se anticipan a posibles incidencias, permitiendo el desarrollo de infraestructuras más respetuosas con el medio ambiente, eficientes y resilientes ante el cambio climático. También estimula el crecimiento económico y el progreso social del territorio.

En Aquona pretenden también hacer frente a la creciente escasez de agua en España, que exige una gestión diversificada de los recursos hídricos para evitar la dependencia exclusiva de las fuentes de agua convencional y de las condiciones climáticas.

Para ello, Veolia, a través de Aquona en Castilla y León, trabaja en la reutilización de aguas residuales tratadas para nuevos usos agrícolas, urbanos e industriales. En la Comunidad hay un ejemplo claro, que es la ecofactoría de Palencia. Dicha estación depuradora minimiza y valoriza los residuos, regenera el agua para nuevas utilizaciones y produce, además, energías renovables para avanzar hacia la autosuficiencia energética, consiguiendo un impacto positivo en el entorno.

En los últimos años, Veolia y Aquona han apostado por la innovación, la digitalización y la tecnología. Tres aliadas para adaptarse y reducir los efectos del cambio climático. En concreto, en Castilla y León, han digitalizado todas las operaciones y mejorado la planificación y la información relacionada con los trabajos realizados.

Esta implementación de las mejoras tecnológicas ha propiciado que puedan controlar, en tiempo real, los procesos en la gestión del ciclo urbano del agua, anticipándose de esta forma en la toma de decisiones y haciendo las operaciones más seguras en cuanto a calidad y disponibilidad de los recursos hídricos.

Veolia encabeza el sector de la eficiencia energética en España, gracias a su experiencia en soluciones basadas en la generación de energía local descarbonizada. Una de estas soluciones es la gestión eficiente de la biomasa forestal, que previene incendios y transforma estos residuos vegetales en energía verde, fomentando la economía circular.

Por otra parte, la geotermia se presenta como una alternativa energética limpia e inagotable, ya que utiliza el calor del subsuelo para proveer calefacción, refrigeración y agua caliente de manera constante.

Veolia y, por tanto, Aquona, centran también su estrategia en la creación de cadenas de valor verdaderamente circulares en las que los residuos se transforman en materias primas de alta calidad, promoviendo sistemas de producción y consumo más eficientes y reduciendo el uso de materias primas y energía.

Al respecto, y con el objetivo de seguir avanzando en economía circular, en la ecofactoría de Palencia también se va a desarrollar el proyecto Endorse, cuyo objetivo es diseñar e implementar una estrategia transnacional para la recuperación de sales de fósforo que se generan en el proceso de depuración a partir de residuos orgánicos ricos en este nutriente para su posterior valorización como fertilizantes.

Se trata de una iniciativa cofinanciada por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para Veolia, este tipo de colaboraciones son oportunidades con las que potenciar sus soluciones de descarbonización y economía circular, en tanto que las áreas de trabajo del grupo incluyen desde plantas de biomasa y sistemas geotérmicos hasta tratamiento especializado de residuos industriales y valorización energética.

Con una gestión integrada en los ámbitos del agua, la energía y los residuos, Veolia contribuye a paliar los efectos del cambio climático, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y apostando por la innovación como motor de la transformación ecológica.