200 corazones verdes se unen en Castilla y León para construir "un mundo mejor"

Los voluntarios de Iberdrola durante una de las actividades Iberdrola

200 voluntarios de Iberdrola en Castilla y León se han volcado esta Semana Internacional del Voluntariado, iniciada el 11 de octubre y que concluye este domingo 19, en múltiples actividades presenciales y telemáticas relacionadas con el compromiso de la compañía con el cuidado del medio ambiente y el apoyo a colectivos vulnerables.

"Se trata de canalizar el espíritu solidario de los profesionales de Iberdrola y contribuir a la construcción de un mundo mejor", afirma Iberdrola a través de un comunicado.

En el marco de la Semana Internacional del Voluntariado, Iberdrola ha reconocido la labor de sus profesionales más comprometidos con los proyectos solidarios de la compañía.

Los Premios Internacionales de Voluntariado se han concedido en cuatro categorías que reflejan el impacto y la diversidad de las iniciativas desarrolladas: Salud y Bienestar, Compromiso y Promoción, Educación y Medio Ambiente.

“200 corazones verdes han latido esta semana en Castilla y León creando un mundo mejor. Nuestros voluntarios han demostrado, una vez más, que el compromiso con el medioambiente y con las personas es parte esencial del ADN de Iberdrola", subraya el responsable de Relaciones Institucionales de Iberdrola en Castilla y León, Ignacio Antolín.

Destaca la "mejora y reforestación en zonas afectadas por incendios hasta el acompañamiento a colectivos vulnerables, cada acción suma en la construcción de un futuro más sostenible, justo e inclusivo".

Solidaridad

En el municipio abulense de El Hoyo de Pinares se ha celebrado una jornada de recuperación medioambiental en una de las zonas gravemente afectadas por el incendio iniciado en el verano de 2022 en Cebreros, que arrasó más de 4.000 hectáreas de monte.

La iniciativa ha contado con la participación de voluntarios y de 50 alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Virgen de Navaserrada, quienes han colaborado en tareas de reforestación con especies autóctonas y aromáticas, esenciales para la sujeción del terreno y la prevención de la erosión.

En Valladolid, de la mano de la Asociación Medioambiental La Olma, los voluntarios acompañados de jóvenes de Cruz Roja Juventud han llevado a cabo una actividad medioambiental en un ecosistema fluvial en la que han conocido un poco más del Canal del Duero, su flora y sus aves.

Otra de las iniciativas solidarias se ha desarrollado en La Bañeza, donde los voluntarios han contribuido a la reconstrucción y defensa del valle del Jamuz, la Valdería y la Valduerna, tras los devastadores incendios del pasado verano.

En Soria, los voluntarios han participado en una jornada de ocio inclusivo acompañando a personas con discapacidad intelectual en una actividad en la bolera. La iniciativa, basada en una competición amistosa en grupos mixtos, ha incluido dos partidas por participante y un descanso para compartir un refresco y un tentempié.

Además, este domingo, Zamora acoge la XVII edición de la Marcha contra el Cáncer 'Mucho X Vivir', organizada por la AECC, donde Iberdrola, que es el patrocinador principal, contará con un espacio propio donde se llevarán a cabo diversas actividades.