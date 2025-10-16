La crisis de Azucarera se extiende a los remolacheros de Castilla y León: denuncian la rescisión de contratos firmados

La crisis de Azucarera no ha desatado únicamente consecuencias directas con los trabajadores de la empresa en Castilla y León, sino que ahora también se extiende a los remolacheros de la Comunidad que se enfrentan a la intención de la compañía de rescindir los contratos ya firmados para esta temporada.

Así lo ha denunciado este jueves Asaja León, que ha asegurado que AB Azucarera ha comunicado a varios cultivadores de la provincia leonesa la intención de rescindir el contrato para la temporada 2025/2026, suscrito "bajo la modalidad de 'cultivo compartido'".

Después de que la compañía anunciase el cierre de la planta que tiene en La Bañeza (León), con la búsqueda de alternativas industriales encallada, y los cambios de los modelos de trabajo y producción en otras fábricas de la Comunidad y España, ahora las consecuencias parecen que también repercutirán directamente sobre el campo.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, desde la organización agraria han explicado que esta modalidad "aseguraba al agricultor unos ingresos mínimos concretos" y han criticado que la empresa haya argumentado con su intención que el agricultor "ha desatendido el cultivo" y que los rendimientos esperados "son inferiores a los deseados".

De la misma forma, han lamentado que la empresa no se haya preguntado si la merma de la producción esté ligada a un "mal asesoramiento de sus técnicos, decisiones agronómicas de las que solo ellos son responsables, a acertar o no en la elección de las semillas o a las bajas dosis de abonado aplicadas".

Desde la organización agraria, que se encarga también de asesorar a sus socios, han trasladado a los cultivadores de remolacha que la rescisión de estos contratos "no es conforme a derecho".

Sin embargo, han lamentado que muchos de los afectados "están optando por un 'mal acuerdo' antes que iniciar un proceso judicial que es largo y costoso".

Es más, han resaltado que la empresa "no ha dado otra opción" a los productores que acudir a la vía judicial para "dirimir discrepancias contractuales".

Eso sí, han avanzado que desde Asaja León se han dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que intervenga la Junta de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León, que se creó mediante el decreto 47/2018 de 31 de octubre.