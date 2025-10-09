Raquel Francés, nueva directora de recursos humanos de Caja Rural de Soria: "Mantendré la esencia que nos hace únicos"

El Consejo Rector de Caja Rural de Soria, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha aprobado el nombramiento de Raquel Francés Francés como nueva directora de Recursos Humanos.

Raquel se incorpora en sustitución de Fernando Martín, que se jubila tras más de dieciséis años de reconocida trayectoria en la entidad.

Antes de incorporarse a Caja Rural de Soria, Francés trabajó en distintas multinacionales en el área de recursos humanos. Desde hace ocho años desarrolla su labor en la entidad, dentro del área de personal.

"Su conocimiento de la organización y su experiencia en la gestión de personas garantizan una transición natural y en plena continuidad con el trabajo realizado hasta ahora", afirman desde la entidad.

Raquel Francés ha manifestado que asume esta nueva etapa "con mucha ilusión y sentido de responsabilidad".

En sus palabras, ha destacado que Caja Rural de Soria es una entidad con "una apuesta decidida basada en las personas, la cercanía y el compromiso con la provincia de Soria y con aquellos territorios donde desarrolla su actividad. Mi intención es mantener esa esencia que nos hace únicos, pero adaptándola a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de trabajar".