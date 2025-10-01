Los 120 trabajadores de producción de Frenos y Conjuntos, en Valladolid, inician una huelga

La plantilla al completo, de producción de 'Frenos y Conjuntos' en Valladolid, unos 120 trabajadores, ha comenzado una huelga el pasado 29 de septiembre tras los "constantes despidos y amenazas recibidos por parte del director", según ha denunciado la Unión General de Trabajadores (UGT), en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Asimismo, han lamentado también el "incumplimiento del convenio colectivo" al que está acogida la empresa, que es el del metal de Valladolid. Dicho documento obliga a una subida del 3% en el año en curso y, a día de hoy, "aún no se ha efectuado" en esta compañía, siempre según el sindicato.

Ahora, tras iniciarse el pasado lunes la huelga, desde la UGT han denunciado que el director de la empresa "amedrenta a los trabajadores para intentar evitar que sigan con la huelga".

En este sentido, han apuntado que la "situación ya era insostenible" antes y por eso acudieron a este derecho, pero "ahora, además, impide al comité de huelga acceder a las instalaciones obstaculizando así el cumplimiento de un derecho fundamental al que se pueden acoger los representantes sindicales".

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto directamente con la empresa, con el objetivo de poder conocer la versión de la dirección, pero esta ha rechazado hacer declaraciones.

Mientras tanto, desde la UGT han avanzado que presentarán la "pertinente denuncia ante la inspección de trabajo" y se encuentran estudiando la vía judicial "para evitar este esquirolaje".

No es la primera vez que sucede una huelga en esta empresa, ya que en 2022 se produjo otra para exigir la mejora de las condiciones laborales y salariales.

En el episodio actual, también han denunciado otras conductas "irregulares" como que se está "obligando a los jefes de turno a arrancar sus líneas". "Sucedió por primera vez el mismo día 29 por la noche y ayer tarde volvió a suceder", ha señalado el delegado de personal del comité de empresa, Julián Miguel Merino, quien asegura tener "grabaciones que lo demuestran".

En este contexto, el sindicato ha explicado que algunos técnicos y empleados de mantenimiento de calidad "sí que están entrando a la fábrica para desempeñar unas funciones que no son las suyas con el fin de solventar la ausencia de producción que afecta a fábricas como Iveco o Renault en la Comunidad".

Ahora bien, han precisado que la "plantilla de producción al completo sigue respaldando la huelga al 100% y aseguran que no van a ceder hasta que cesen las vejaciones y se cumpla lo pactado en el convenio".

De la misma forma, han avanzado que seguirán con las movilizaciones que arrancaron con una concentración a las puertas de la fábrica el propio 29 de septiembre y en todos los cambios de turno. Además, mantienen las distintas movilizaciones como la manifestación del viernes 3 de octubre que irá desde la Avenida de Burgos hasta la Plaza Mayor a las 10:30 horas.