Cambios en la fábrica de Michelín en Valladolid: Fran Cardona asumirá la dirección en noviembre

La dirección de la compañía de neumáticos Michelín en España y Portugal ha anunciado que el almeriense Fran Cardona asumirá la dirección de la fábrica de la empresa en Valladolid a partir del próximo 1 de noviembre.

De este modo, sustituirá al salmantino J. Bruno Arias, que se convertirá un mes después en director de la fábrica que la compañía tiene en Aranda de Duero (Burgos).

Según informa un comunicado de Michelín España, recogido por Ical, Fran Cardona es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y se incorporó a Michelín en el año 2000, donde desempeñó diversas funciones en las áreas de organización industrial, calidad y fabricación en la fábrica de Lasarte.

En 2011, estuvo dirigiendo la actividad industrial de productos semiterminados en la fábrica de Michelín en Vitoria y, cinco años más tarde, se trasladó a Greenville, en los Estados Unidos.

Allí se dedicó a coordinar las operaciones y la mejora continua de las fábricas de productos semiterminados de Michelín en América del Norte. Posteriormente, en 2022, asumió la dirección industrial de este tipo de productos de la compañía en el continente americano.

Por su parte, J. Bruno Arias es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid e ingresó en Michelín en el año 2000, donde ocupó puestos de organización, gestión de proyectos y producción en las fábricas de Lasarte, Valladolid y Vitoria, siendo en la vallisoletana jefe de proyectos y en la vitoriana, responsable de la fabricación de refuerzos metálicos para neumáticos.

En 2016 regresó a Valladolid como responsable de fabricación de neumáticos agrícolas y, en 2019, se convirtió en el director de la fábrica de Michelín en la capital vallisoletana, desde donde ahora se traslada a Aranda de Duero para dirigir allí la sede de la compañía.

Los nombramientos en Michelín España y Portugal se completan con el paso de Carlos Abril Barber a la dirección de la actividad industrial de neumáticos agrícolas en la fábrica de Valladolid a partir del 1 de enero de 2026.

Abril Barber es ingeniero industrial eléctrico por la Universidad de Valladolid. Se incorporó a Michelin en 2001, desempeñando diferentes puestos técnicos en la fábrica de Vitoria.

En 2014, se trasladó a Aranda de Duero como responsable del mayor taller producción de la fábrica y, en 2018, asumió la responsabilidad de la actividad de fabricación de neumáticos agrícolas en la fábrica de Valladolid. Desde 2022 ha dirigido la fábrica de Aranda de Duero.