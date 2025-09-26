Las tabletas de Chocolates Trapa llegan a dos nuevos supermercados: "Tienen los mejores ingredientes naturales"

Chocolates Trapa, una de las firmas chocolateras más icónicas, refuerza su expansión en la gran distribución. La compañía llega por primera vez a Carrefour con tres referencias en su gama 0% azúcares añadidos -80% Noir con almendras, chocolate blanco y chocolate con leche y almendras-.

Asimismo, desembarca en Supermercados BM, donde estarán disponibles las tabletas con altos porcentajes del cacao para que todo el mundo las pueda probar.

Gerardo Fernández, CEO y presidente de Trapa, ha afirmado que la entrada de las tabletas de chocolate en Carrefour y BM refuerza "la estrategia de expansión". La previsión que tienen es "seguir impulsando las ventas y mejorando los resultados de facturación hasta alcanzar los 75 millones".

Las tres referencias disponibles en Carrefour están elaboradas con "los mejores ingredientes naturales" y se caracterizan por ser 100% libres de azúcares añadidos.

En el caso de la tableta de chocolate con leche y almendras, solo contiene seis gramos de azúcares por cada 100, procedentes de materias primas añadidas.

"Es una de las mejores opciones con mejores valores nutricionales del mercado", afirman desde la empresa. En el caso del chocolate blanco cero azúcares, se trata de una propuesta "única de mercado" puesto que Trapa es de los pocos fabricantes que elaboran esta referencia.

Por último, la referencia de chocolate 80% Noir con Almendras está pensada para los amantes de los altos porcentajes de cacao. De este modo, ofrecen una variedad que abarca los gustos de la mayoría de los consumidores.

Por otro lado, con esta expansión, la compañía refuerza su presencia en el norte de España con la llegada a Supermercados BM.