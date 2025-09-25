Azucarera rechaza dos proyectos alternativos para la planta de La Bañeza: "Dicen no tener prisa, pero sí que la hay"

Fábrica de la Azucarera, a 28 de mayo de 2025, en La Bañeza, León, Castilla y León (España). Fernando Otero Europa Press

Azucarera ha rechazado por "falta de viabilidad económica" dos proyectos industriales alternativos para la planta de La Bañeza (León) que había trasladado la Junta de Castilla y León a la compañía para tratar de paliar el cierre de la misma y conservar los puestos de trabajo.

Así lo ha desvelado este jueves el secretario general de Industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, tras otra "decepcionante" reunión de la Fundación Anclaje para abordar la situación.

Tal y como ha señalado a los medios de comunicación, la Junta había trasladado a Azucarera estas dos propuestas que se podrían haber llevado a cabo en las instalaciones que la empresa dejará sin uso, en una decisión ya sin retorno.

Sin embargo, la compañía lo ha descartado alegando la "falta de viabilidad económica" y asegurando que están "explorando alternativas industriales", siempre según el delegado sindical.

Además, Brezmes ha asegurado que Azucarera dice "no tener prisa", pero ha precisado que en CCOO "sí" que la hay. "Nos importan las personas y en este caso hablamos de una comarca muy castigada. Creemos que sí que hay alternativas", ha resaltado.

Alternativas que, según ha defendido, pueden impulsarse "al calor de los fondos europeos para la transformación energética" y ha lamentado una "falta de voluntad empresarial".

En cualquier caso, ha informado que en la reunión de este jueves, la Fundación Anclaje ha acordado trasladar una propuesta de actuación a Azucarera de "por dónde tiene que ir para hacer realidad la instalación de una industria alternativa".

"Una vez estudiado por la empresa, a ver si de verdad quieren hacer algo o simplemente nos están dando largas", ha zanjado el responsable de Industria de CCOO Castilla y León.