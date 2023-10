El elegido club de las empresas de más de 1.000 trabajadores en Castilla y León

Las empresas son el músculo de una economía. Son las encargadas de generar riqueza y lo más importante, dar empleo a los ciudadanos. Empresas que se dividen en micro, pymes, medianas y grandes empresas según su número de trabajadores. Con datos a 1 de enero de 2022, (los últimos que maneja la Junta), en Castilla y León hay 157.730 empresas, la inmensa mayoría, 87.743, sin asalariados; o con entre uno y nueve trabajadores, 63.955. Es decir, las microempresas ascienden al 96,2% del tejido productivo de la Comunidad, medio punto por encima de la media en España.

Asimismo, hay 5.226 pequeñas empresas, con entre diez y 49 empleados (3,31%); y 670 medianas, con entre 50 y 249 (0,42%). Esto hace un global de pymes de 157.594, el 99,91% del total. Así, grandes empresas, con 250 o más empleados, sólo hay 136 en Castilla y León, un 0,09% de las actividades. El tejido empresarial castellano y leonés se caracteriza por tener una amplia base de pymes y una escasa presencia de compañías de gran tamaño, si lo comparamos con otras comunidades.

Las grandes empresas (con 250 o más empleados) se concentran en la provincia vallisoletana, 43, seguida por la burgalesa, 24, y la leonesa, 22. Asimismo, hay 15 en Salamanca; once en Segovia; siete en Palencia; seis en Soria; cinco en Zamora, y tres en Ávila. Sin embargo, si subimos el listón por encima de los 1.000 empleados, un selectivo club, el número apenas supera la treintena. Son empresas que en su mayoría conocemos. Vamos a hacer un repaso por este club de los 1.000 empleados aunque no ha sido fácil obtener estos datos, ya que no se manejan ni desde la Consejería de Industria, Empleo y Comercio. Hemos tenido que contactar con las propias empresas, sindicatos y con diferentes publicaciones especializadas en economía.

Lo que sí queda reflejado es que las empresas del sector automovilístico y alimentario son las que mueven el engranaje del motor de Castilla y León. Este ranking obtenido con los nombres ofrecidos por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Directorio de Empresas de Castilla y León, lo hemos acotado a empresas privadas, pero es cierto que son las administraciones públicas las que siguen generando muchos puestos de trabajo. En este caso, organismos como la Junta de Castilla y León, Gerencia de Sacyl, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ayuntamientos de Burgos, León, y Valladolid; la Diputación de León y de Burgos, las cuatro universidades públicas también superan los 1.000 empleados según los datos facilitados por la Consejería de Industria, Empleo y Comercio. También otras instituciones públicas como centros penitenciarios, formación para el empleo, tragsa o empleados de justicia. O los trabajadores de Correos y de Adif.

Las que más empleados tienen

La empresa más fuerte de Castilla y León si hablamos de trabajadores es Renault. Son más de 9.000 con los 6.000 que trabajan en Valladolid y más de 2.000 en Palencia. Es cierto que en los últimos meses ha perdido masa al llegar a un acuerdo con Horse para la separación de empleados.

Fábrica de Renault

Campofrío con 2.000 empleados es la empresa privada que más empleo genera en Burgos con sus plantas de La Bureba y Campofrío Frescos.

Bridgestone cuenta con la planta de Gamonal donde hay alrededor de 1.400 trabajadores, siendo así el mayor centro productivo de la provincia burgalesa.

Michelin. Solo en Valladolid la compañía francesa tiene contratadas a 1.700 personas y la de Aranda de Duero (Burgos) a otras 1.200. Esto suma 2.900 empleos aproximadamente en Castilla y León. Iveco en Valladolid con su plantilla ha aumentado un 6,5% en los últimos meses hasta alcanzar los 1.040. Siro tiene más de 1.700 empleados en sus diferentes fábricas. Gullón ya ronda los 2.000.

Otras como FCC Medio Ambiente, que actualmente, mantiene una plantilla en Castilla y León de más de 1.500 empleados. Otras empresas importantes son Acciona con cerca de 2.500 empleados, Eulen que se va a más de 4.500, Onet Iberia con cerca de 2.700, Konecta cuenta con 1.8000 en Valladolid y otros 1.000 en Castilla y León. ISS más de 1.500, mientras que Senior Servicios Integrales y Limpiezas Castilla Salamanca superan los 1.000. También es potente el servicio de Clece, con más de 4.000 o de Majorel en Salamanca con 1.500. Mientras que la Fundación Personas supera los 1.800 trabajadores. Serunion es la empresa de restauración colectiva que tiene más de 1.000 trabajadores. Mientras que el El Cortes Inglés ofrece más de 3.300 empleos directos en la Comunidad.

El sector de los supermercados también es fundamental en la Comunidad. Entre Carrefour y Mercadona se llevan los primeros puestos. Los diferentes centros franceses distriubuidos por la Comunidad dan empleo a más de 4.000 personas, mientras que Mercadona, en plena modificación de su política de expansión, cuenta con 4.200 empleos de calidad. Supermercados Dia genera más de 2.800 empleos entre tiendas, almacenes y franquicias en Castilla y León.

Mercadona inaugura un supermercado en Arroyo (Valladolid) JIF

Por su parte, otra en plena expansión, Alcampo cuenta con 82 tiendas y una plantilla de más de 1.700 personas. La empresa Hipermercados y Economatos SA, perteneciente al grupo Gadisa (Gadis), ha incrementado un 50% su plantilla en el último lustro en la Comunidad, donde contabiliza 1.500 trabajadores. Mientras que Semark AC Group es de la empresa que parten supermercados como Lupa, o Top Cash, y cuenta con más de 1.000 empleados, aunque no hemos podido confirmarlo.

Por supuesto que el sector bancario también está presente aunque es cierto que cada curso descienden sus números. Por ejemplo, Unicaja Banco Ceiss cuenta en la actualidad con 490 sucursales y 3.100 trabajadores en Castilla y León. Caixabank, tras varios movimientos de fusiones y ERES; supera los 1.000 y el Banco Santander que hace dos años estaba en 1.700.

