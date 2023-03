Renault desvela los detalles del nuevo modelo que se fabricará en Palencia

El nuevo modelo Espace de Renault ya es una realidad. La compañía gala ha desvelado todos los detalles y secretos de este coche con ADN castellano y leonés. Y es que la factoría encargada de su fabricación ha sido la que se sitúa en Palencia, con una importancia relevante del centro I+D+i de Valladolid, además de que el motor se hace en la planta de la ciudad del Pisuerga y también el portón trasero y los paragolpes. Lo completan en Sevilla, donde se producen las cajas de cambios.

El Espace es uno de los modelos referencia de la marca, que lleva fabricándolo desde hace 40 años como uno de los latemotiv en términos de espacio interior, confort, equipamiento de gama alta, luminosidad y modularidad.

Este vehículo de la gama Renault tiene un espacio para siete ocupantes, con la habitabilidad de su principal baza. Cuenta con una plataforma CMF-CD de la Alianza, que permite equipar unos módulos central y trasero que son más largos, combinados con una optimización específica del espacio interior. De una longitud de 4,72 metros, un total de 14 centímetros menos que la generación anterior, la útil hasta la tercera fila asciende hasta los 2,48 metros.

El interior del nuevo Renault Espace.

Un hecho relevante para los pasajeros de la segunda fila, que disponen de un espacio para las rodillas de hasta 321 milímetros. Además, podrán reclinar el respaldo hasta 31º. Igualmente, en caso de que no haya ningún ocupante en la plaza central, hay un reposabrazos central con dos portavasos.



Por otro lado, en la tercera fila también estará disponible, gratuitamente, este espacio. No obstante, en este caso hay dos asientos con 128 milímetros de espacio para las rodillas. No obstante, la accesibilidad se maximiza gracias a la posibilidad de deslizar la segunda fila en 260 milímetros y a los asientos, que se pueden abatir en un gran ángulo. Cinturón de seguridad con pretensor, luz de techo táctil, toma de carga USB-C y, en función de la versión, equipo de sonido Hi-Fi Harman Kardon, son algunas de las comodidades del nuevo Espace.



La luminosidad ha sido también otra de las apuestas de la marca, que ha instalado un techo panorámico de cristal, opcional eso sí, que permite dejar más de un metro cuadrado de luz. En cualquiera de sus versiones, el Espace incluye la pantalla openR de 24 pulgadas, cargador de teléfono por inducción, apertura de maletero eléctrico, fijaciones Isofix en los asientos laterales de la segunda fila, llantas de 19 pulgadas y un amplio e importante paquete de seguridad.

Maletero del nuevo Renault Espace, con los asientos abatibles.

Imagen del interior del nuevo Renault Espace.

Igualmente, el nuevo Espace tiene una cámara de visión 360º, gracias a cuatro cámaras instaladas que permitirán avistar el entorno mediante el sistema openR link. Entre las novedades de conectividad y multimedia, este modelo dispondrá de una experiencia interactiva renovada con contenidos exclusivos y numerosos servicios.

Para conocer todos estos detalles y secretos del nuevo Renault Espace, fabricado en Palencia, se puede hacer a través de la página oficial de la compañía.

