Confirmado por las Cortes de Castilla y León: convocadas 19 plazas para trabajar de administrativo o ujier

Las Cortes de Castilla y León han convocado este jueves, 8 de octubre, 19 plazas de personal funcionario para trabajar como administrativo o ujier dentro del Parlamento autonómico.

Las convocatorias han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y en las mismas se explica que 14 de las plazas corresponden al Cuerpo Oficial Administrativo, mientras que las cinco restantes son para el Cuerpo Subalterno, es decir, ujieres.

Los interesados en participar deben formalizar su solicitud conforme al modelo que está recogido en el Anexo II de las bases. Todo ello en un plazo de 20 días hábiles que comienzan a contar desde este viernes una vez la convocatoria está publicada en el BOCyL.

Cabe la posibilidad de presentar las solicitudes tanto de forma presencial, en papel, en el Registro General de las Cortes de Castilla y León, o a través de correo certificado.

De la misma manera, también se pueden presentar en el Registro Electrónico de las Cortes de Castilla y León a través del trámite habilitado dentro de la sede electrónica de las Cortes de Castilla y León (sede.ccyl.es).

Las bases de las dos convocatorias recogen los requisitos necesarios para poder participar, así como el sistema selectivo, el temario exigido y el desarrollo de las pruebas que tendrán que superar los aspirantes para acceder a las plazas ofertadas.

Finalmente, el Tribunal Calificador será el órgano encargado de evaluar los procesos selectivos y estarán designados por la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Desde las Cortes de Castilla y León han resaltado que con esta convocatoria se continúa avanzando en la cobertura de necesidades de personal y en el "fortalecimiento de los recursos humanos al servicio de la institución parlamentaria".