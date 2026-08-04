El número de parados sube en julio en Castilla y León un 2,18%, pero hay 1.209 desempleados menos que hace un año

El número de personas desempleadas creció un 2,18% en Castilla y León durante el mes de julio, lo que implica una subida por encima del 0,85% que se ha registrado en clave nacional.

En términos absolutos, la Comunidad incrementó en 2.053 personas el número de desempleados con respecto al mes de junio. Sin embargo, atendiendo a la variación anual, es decir, comparándolo con julio del año pasado, Castilla y León tiene un 1,24% menos de parados, es decir, 1.209 personas menos.

A nivel nacional, el paro ha subido en 19.517 personas hasta los 2,31 millones. En total, Castilla y León cuenta con 96.313 personas desempleadas, atendiendo a los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Solo tres comunidades autónomas han sufrido un descenso del paro en este mes de julio, comparándolo con junio, que han sido Andalucía, Extremadura y Cantabria.

El resto, entre las que se incluye Castilla y León, han crecido en estos datos, ocupando nuestra Comunidad el cuarto de los mayores incrementos.

Dividiendo los datos por provincias, todas han sufrido subidas del paro en este mes de julio, a excepción de Ávila, que ha descendido el número de personas desempleadas en un 0,72% que, en términos totales, son 55 parados menos.

El incremento más relevante ha sido en Soria, con un 6,27% más de parados que en el mes de junio. Ahora bien, todas las provincias reducen sus cifras en términos interanuales, salvo Palencia, que mantiene las mismas cifras que en el mes de julio de 2025, y el propio territorio soriano, que sube un 7,33% en un año.

"Empleo estable, salarios dignos y más derechos"

Tras conocer los datos, CC.OO. Castilla y León reclamado consolidar la reducción interanual con "empleo estable, salarios dignos y más derechos".

En este sentido, han valorado positivamente el descenso anual pese al repunte en julio, pero han focalizado sus demandas en reforzar la Inspección de Trabajo para "combatir la precariedad".

Desde el sindicato han incidido en que el debate debe centrarse en "la calidad del empleo y en las condiciones laborales" y han resaltado que el incremento del paro este mes se concentra especialmente en aquellos que buscan su primer empleo.