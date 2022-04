Estas son las 150 ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

Estas son las 150 ofertas de empleo que ha publicado esta semana el Ecyl en su Boletín Oficial:

NUEVO Soldador por arco eléctrico en Camponaraya (León)

NUEVO Camarero/a en Onzonilla (León)

NUEVO Titulado/a en Derecho para Notaría en Ponferrada (León)

NUEVO Camarero/a en Ponferrada (León)

NUEVO Conductor-Repartidor en León y provincia

NUEVO Chapista industrial-carrocero en Ribaseca (León)

NUEVO Gerocultor/a en Villar de Mazarife (León)

NUEVO Fisioterapeutas en varias localidades del norte de Palencia

NUEVO Conductor de Grúa autopropulsada, en Palencia

Técnico/a de soporte y programador/a informático en Palencia

NUEVO Operario de elaboración de embutidos en Ledrada (Salamanca)

NUEVO Operario para planta de fundición de grasas en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Oficial 1ª Construcción en El Espinar (Segovia)

Enfermera/o educativa/o para centro público en Segovia

NUEVO Profesor/a de Enseñanza Secundaria, Especialidad Alemán, en Segovia

NUEVO Cocinero/a en Almazán (Soria)

Pintor/a de vehículos turismos en Almazán (Soria)

Mecánico/a de maquinaria agrícola en Almazán (Soria)

Oficial Soldador en Añavieja-Castilruiz (Soria)

NUEVO Albañil oficial de 1ª en Arcos de Jalón (Soria)

NUEVO Auxiliar de Ayuda a Domicilio en Barcones (Soria)

NUEVO Expendedor de combustible en Berlanga de Duero (Soria)

NUEVO Cocinero/a, Ayudante de Cocina y Camarero/a en Garray (Soria)

NUEVO Administrativo/a para Gestoría en Soria

Fisioterapeuta en Gómara (Soria )

Encargado de Obra en Lubia (Soria)

2 Oficiales Albañil en Lubia (Soria)

NUEVO Camarero/a en Matalebreras (Soria)

Cocinero/a - asador en Matute de la Sierra (Soria)

Conductor de tráiler frigorífico para ruta internacional en Ólvega (Soria)

Docente para curso de fontanería en Soria

Maquinista de miniretroexcavadora en Soria

Esteticista en Soria

NUEVO Farmacéutico/a en Soria

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

Enfermero/a para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

NUEVO Profesor/a de Música para colegio en Benavente (Zamora)

NUEVO Comercial de Seguros, en Benavente (Zamora)

NUEVO Operario de mantenimiento en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora)

NUEVO Operarios de electricidad para montaje de placas solares, en Toro (Zamora)

NUEVO Montadores de estructuras métalicas y paneles fotovoltaicos, en Toro (Zamora)

NUEVO Docente-Coordinador/a para cursos de industrias lácteas, en Zamora

NUEVO Enfermeros/as para Residencias en Zamora y provincia

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL



2 plazas y bolsa de Vaquero/a-Tractorista para la Diputación de Ávila

NUEVO 3 y bolsa de Vigilante de Vias y Obras en Diputación de Ávila

Técnico/a de Empleo Joven para Ayto. de Burgos

Técnico/a de Formación y Empleo para Ayto. de Burgos

Técnico/a de Orientación Profesional para Ayto. de Burgos

NUEVO Interinidad de Ayudante Técnico/a de Laboratorio en Servicio Territorial de Sanidad de Burgos

Bolsa de Ordenanza para Ayto. de Villarcayo (Burgos)

1 y bolsa de Administrativo/a en Ayto. de Carrizo de la Ribera (León)

NUEVO 40 plazas y bolsa de Bombero/a en Diputación de León

NUEVO 10 Ayudantes de Oficios en Ayto. de Ponferrada (León)

NUEVO Peón de Limpieza en Ayto. de San Cristóbal de la Polantera (León)

Bolsa de Peón para Ayto. de Villamontán de la Valduerna (León)

Interinidad de Aux. Administrativo para Ayto. de Val de San Lorenzo (León)

1 y bolsa de Técnico/a de Gestión para Ayto. de Valencia de don Juan (León)

NUEVO Interinidad de Farmacéutico/a en el Servicio Territorial de Sanidad de Palencia

NUEVO Interinidad de Veterinario/a en el Servicio Territorial de Sanidad de Palencia

Operario/a de servicios múltiples para el Ayto de Aldeatejada (Salamanca)

NUEVO Interinidad de Intervención en Ayto. de Cantalejo (Segovia)

NUEVO Operario/a de Servicios Múltiples en Ayto. de Samboal (Segovia)

Oficial Fontanero/a-Calefactor/a para la Diputación de Segovia

Oficial Pintor/a para la Diputación de Segovia

2 plazas de Oficial de Albañilería para la Diputación de Segovia

Oficial Electricista y mantenimiento para la Diputación de Segovia

NUEVO Interinidad de Médico/a en el Servicio Territorial de Sanidad de Segovia

Auxiliar Administrativo para Ayto. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

Peón de Obras para Ayto. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

Albañil Oficial 1ª para Ayto. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de San Pedro de Latarce (Valladolid)

Peón Agrícola y bolsa para ITACYL en Valladolid

Bolsa de Técnico/a esp. de laboratorio en Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Valladolid)

Bolsa de Técnico/a Sanitario para Ayto. de Benavente (Zamora)

NUEVO Limpiador/a en Ayto. de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora)

1 plaza y bolsa de Arquitecto/a Técnico para el Ayto de Zamora

NUEVO 1 y bolsa de Auxiliar de Biblioteca en Ayto. de Zamora

NUEVO 1 y bolsa de Peón de Jardines en Ayto. de Zamora

NUEVO 2 y bolsa de Oficial 1ª de Obras en Ayto. de Zamora

NUEVO 2 y bolsa de Peón de obras en Ayto. de Zamora

NUEVO Interinidad de Veterinario/a en el Servicio Territorial de Sanidad de Zamora

NUEVO Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos en el extranjero

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

Info Day EURES "Vivir y Trabajar en Portugal"

Job fair "Work in Danish Restaurants and Hotels"

10 Electrical Tecnician Spain and Europe.

40 mechanical technician (Spain and Europe)

PRE-DOCTORAL RESEARCHER (España)

Touristic Photographer en España

Quantity Surveyor (Dinamarca)

Planning Engineer (Dinamarca)

Senior Architect (Dinamarca).

Surveyor (Dinamarca)

2 CNC Machinists in Helsinki (Finlandia)

Senior Buyer (France)

Profesor de informática en Noruega.

Recruitment day for chefs in Sweden.

Proceso selección de veterinarios en Suecia

Carnicero/a para Ávila

Personal de granja de porcino para Ávila

3 Enfermeros/as para Arévalo (Ávila)

Enfermero/a para La Cañada (Ávila)

Almacenero/a para Burgos

Ingeniero/a de instalaciones en Burgos

Limpiador/a en Burgos

Operario/a de mecanizado para Burgos

Orientador/a laboral para Burgos

Vigilante de seguridad para Burgos

5 Operarios/as de producción para Aranda de Duero (Burgos)

5 Ayudantes de camarero/a y cocineros para León

2 Analistas de control de calidad para León

Técnico/a de desarrollo de Recursos Humanos para León

Técnico/a de medio ambiente para Ponferrada (León)

3 personal de hostelería para La Bañeza (León)

Electricista oficial de 2ª para Palencia

Profesor/a de curso de demencias y Alzheimer en Palencia

Camarero/a y auxiliar de limpieza en Becerril del Carpio (Palencia)

2 Cajeros/as para Venta de Baños (Palencia)

3 Dependientes/as para Salamanca

Diseñador/a gráfico WordPress para Salamanca

Frigorista industrial para Salamanca

Ingeniero/a de estructuras para Salamanca

Oficial/a electricidad para Babilafuente (Salamanca)

2 Trabajadores/as y 2 Educadores/as sociales para Segovia

2 Conserjes de hotel para Segovia

Bodeguero/a para Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia)

Fontanero/a calefactor para Nava de la Asunción (Segovia)

Administrativo de costes para Soria

2º Gerente/a director/a tienda para Soria

Jefe/a de obra para Soria

Técnico/a de Prevención Riesgos Laborales para Soria

3 Administrativos/as de almacén para Ágreda (Soria)

3 Técnicos/as de sistemas para Valladolid

2 Administrativos/as oficiales de segunda en Valladolid

Ingeniero/a de software embebido para Boecillo (Valladolid)

5 Soldadores/as de estructuras metálicas para Cistérniga (Valladolid)

Jefe/a de cocina en Olmedo (Valladolid)

Cajero/a reponedor/a de comercio en Peñafiel (Valladolid)

30 Electromecánicos/as para Zamora

Operario/a de limpieza para Zamora

Bodeguero/a para Villanueva de Campeán (Zamora)

Esteticista para Villaralbo (Zamora)

Ingenieros/as de montes y forestales para varias provincias de Castilla y León

Técnicos/as de empleo y formación para varias provincias de Castilla y León

Tripulantes de cabina de pasajeros con base en Madrid

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

