Confirmado por la Junta: regulado el uso de visores nocturnos y térmicos en modalidades de caza mayor

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental da un nuevo paso en la modernización de la gestión cinegética de la Comunidad con la regulación del transporte, tenencia y empleo de determinados dispositivos de visión nocturna y térmica durante la práctica de la caza mayor.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy la Orden por la que se autoriza para la práctica de la caza sostenible el transporte, la tenencia y el empleo de determinados dispositivos auxiliares al amparo de la Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

La regulación establece un marco preciso para compatibilizar la utilización de estos avances tecnológicos con la seguridad durante la acción de caza, la correcta identificación de las piezas y la protección del resto de especies, incorporando además herramientas que permitan una gestión más eficaz de las poblaciones cinegéticas.

Esta medida se enmarca en la apuesta por una gestión activa del medio rural y por reconocer el papel fundamental que desempeña la caza como herramienta de gestión del territorio, generación de actividad económica y fijación de población en numerosas comarcas de Castilla y León.

Para la Junta, el sector cinegético constituye un aliado imprescindible en la gestión de la fauna silvestre, la prevención de daños agrarios, la reducción de accidentes de tráfico, el control de riesgos sanitarios y el mantenimiento de la actividad económica y social en el medio rural.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha asumido las competencias en materia de caza con la firme voluntad de situar al sector cinegético en el lugar que merece, trabajando de la mano de cazadores, titulares cinegéticos, gestores y asociaciones para impulsar una gestión moderna, eficaz y basada en el conocimiento del territorio.

Una regulación diferenciada por especies, modalidades y horarios

Durante el horario comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta, la nueva Orden permitirá el transporte, la tenencia y el empleo de estos dispositivos en la caza del jabalí, ciervo, corzo, gamo y muflón, exclusivamente en las modalidades de rececho y aguardo o espera.

Pudiendo utilizarse como elementos auxiliares para la observación, localización e identificación de las piezas, pero sin encontrarse acoplados o montados en el arma durante la acción de caza.

La regulación contempla un régimen específico para el jabalí. Así, en la modalidad de aguardo o espera y fuera del horario comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta, se permitirá el transporte, tenencia y empleo de dispositivos de visión nocturna y visores térmicos, estén o no acoplados o montados en el arma.

La Orden excluye expresamente el empleo de estos dispositivos en cualquier modalidad de caza menor, en la caza de la cabra montés y el rebeco, así como en las modalidades de montería, gancho, al salto o en mano, cualquiera que sea la especie.

Autorización del titular cinegético y garantías de seguridad

La autorización de estos medios no tiene carácter indiscriminado. La norma establece una serie de garantías destinadas a asegurar su correcta utilización y una implantación progresiva de estas tecnologías en la actividad cinegética.

La regulación ha sido elaborada tras escuchar las aportaciones del sector cinegético y busca facilitar una incorporación progresiva y responsable de estas tecnologías, llamadas a convertirse en una herramienta habitual para los cazadores en los próximos años.

Asimismo, no se podrá efectuar un disparo basándose exclusivamente en la señal térmica o en la imagen proporcionada por el dispositivo. El cazador deberá identificar previamente la especie objeto de aprovechamiento y comprobar que la pieza se ajusta a las condiciones establecidas en la correspondiente autorización de caza.

Fuera de los supuestos y horarios en los que esté autorizado su empleo, estos dispositivos deberán permanecer apagados y transportarse en sus correspondientes fundas. Cuando se trasladen en vehículos a motor deberán situarse, además, fuera del alcance inmediato del conductor y de los pasajeros.

Una herramienta para mejorar la gestión de las poblaciones cinegéticas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental considera que la actividad cinegética forma parte del patrimonio social, económico y cultural de la Comunidad y constituye una herramienta esencial para la gestión de la fauna silvestre y el equilibrio del territorio.

La regulación aprobada sitúa a Castilla y León entre las comunidades autónomas más avanzadas en la incorporación de nuevas tecnologías ópticas a la actividad cinegética.

Se trata de un paso pionero, ya que estos dispositivos dejan de contemplarse exclusivamente como herramientas vinculadas a controles poblacionales o autorizaciones excepcionales y pasan a integrarse, bajo condiciones reguladas, en el ejercicio ordinario de la caza sostenible.

Esta nueva visión permitirá mejorar la gestión de las poblaciones cinegéticas, favorecer el cumplimiento de los objetivos de gestión previstos en los planes cinegéticos y reforzar la capacidad de actuación frente a problemas cada vez más relevantes para el medio rural, como los daños agrícolas, los accidentes de tráfico provocados por fauna silvestre o los riesgos sanitarios asociados a la interacción entre fauna, ganado y personas.

La Junta reafirma así su compromiso de seguir trabajando junto al sector cinegético, escuchando sus necesidades y facilitando herramientas que permitan desarrollar la actividad con seguridad, responsabilidad y eficacia. La incorporación de las competencias de caza a esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental responde a la voluntad de situar al sector cinegético en el centro de las políticas de apoyo al campo, a la ganadería y al medio rural, reconociendo a los cazadores como parte de la solución a muchos de los desafíos que afronta Castilla y León.

La Junta seguirá impulsando una gestión basada en el conocimiento científico, en la experiencia de quienes viven y trabajan en el territorio y en la colaboración permanente con el sector, avanzando hacia una actividad cinegética moderna, sostenible y compatible con la conservación, pero también útil para las personas que viven en el medio rural.

"Frente a quienes cuestionan la caza desde una visión alejada de la realidad del territorio, Castilla y León reivindica su papel como una herramienta esencial para la gestión de la fauna silvestre, la conservación del medio natural y el desarrollo rural, reconociendo la labor que realizan diariamente miles de cazadores, titulares cinegéticos y profesionales del sector en toda la Comunidad" ha destacado el consejero.