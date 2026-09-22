El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante el pleno de las Cortes de este martes Leticia Pérez ICAL

Pino confirma el adelanto este miércoles de 575 millones de la PAC y estudia "otras vías" de ayudas al campo

La Junta de Castilla y León ya tiene lista la orden de pago a partir de este miércoles de 575 millones de euros como anticipo de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) a unos 48.600 agricultores y ganaderos, el 90% de los potenciales beneficiarios, al tiempo que estudia "otras vías" de ayudas.

Así lo confirmó este martes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante una interpelación formulada por el Grupo Socialista en el pleno de las Cortes.

Después de que el procurador socialista Miguel Ángel Blanco reclamara a la Junta un fondo de 150 millones de euros, equivalente a los recursos destinados por el Gobierno para hacer frente al incremento de los precios de los fertilizantes y los carburantes.

Ello como piden las organizaciones agrarias, el consejero reiteró que se habilitará una línea de 30 millones, financiada con diez millones de la Reserva Agrícola y otros 20 de la Comunidad, tras una reorganización de partidas.

Asimismo, el titular de Agricultura indicó que están estudiando "otras vías" para ayudar al campo, supeditadas al "esfuerzo presupuestario" del Gobierno de la Comunidad.

Sin embargo, el socialista Miguel Ángel Blanco le afeó que se pusiera este martes la camisa "almidonada" de consejero, en lugar de la de "cuadros" de representante agrario, en referencia a su pasado como presidente de Asaja en la provincia de Ávila.

Igualmente, Blanco ofreció la colaboración del PSOE a la Junta para acordar un fondo de ayuda al campo y advirtió al consejero que no va a ser capaz de exigir a los demás y no poner en marcha medidas de apoyo al sector.

Sin embargo, el consejero avanzó los estudios de costes de la leche de vaca y el maíz, además del referido a la patata y la uva de la Ribera del Duero. Además, avanzó la reforma en 100 días de la ley de caza para acabar con una norma "anacrónica".

Finalmente, el titular de Agricultura comprometió la reforma "inmediata" de la ley de Sanidad Animal de Castilla y León, "manteniendo todas las ”garantías sanitarias, pero evitando cargas innecesarias".

Así, se reforzará el papel de los veterinarios habilitados, se aumentará la capacidad de decisión del ganadero y se pondrá la Unidad de Emergencias Sanitarias Veterinarias. "Máxima libertad para el ganadero, máximo rigor sanitario, máxima prevención y una mínima burocracia inútil", concluyó.