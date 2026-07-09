La Junta lo aprueba: ayudas de 15,8 millones para incorporar jóvenes, modernización y sucesión en el campo

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha aprobado el pago de 15,8 millones de euros en ayudas para favorecer la incorporación de jóvenes, la modernización y la sucesión de explotaciones agrarias.

De esa cantidad, 14,9 millones de euros corresponden a las ayudas para la incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones agrarias, mientras que algo más de 947.000 euros se destinan a la ayuda de cooperación para la sucesión de explotaciones.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, tal como se comprometió en el primer día de su legislatura con las OPAS representativas del sector, ha resuelto y ordenado el pago de las líneas pendientes de resolución de incorporación de jóvenes agricultores, líneas A y A+B.

Además, la Consejería trabaja actualmente en una profunda revisión de las líneas de modernización de explotaciones para simplificar, disminuir la burocracia y hacer más ágiles los procedimientos de tramitación y pago de estas ayudas.

Incorporación de jóvenes

Del importe total, 3,6 millones de euros corresponden a la subvención abonada a 143 jóvenes beneficiarios de la ayuda de incorporación. De esta cuantía, 3,46 millones están vinculados a 139 pagos finales y 145.000 euros al abono de 4 pagos iniciales de la ayuda.

Por orientación productiva, el 46 % de los jóvenes que han recibido las ayudas se han instalado en explotaciones agrícolas, un 36 % en explotaciones ganaderas y el 18 % restante en explotaciones mixtas.

Pino considera una prioridad para el sector la incorporación de jóvenes al medio rural como principal activo dinamizador de la economía del campo y fijador de población en el medio rural.

Modernización

Dentro de las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias, se han realizado pagos por importe de 11,3 millones de euros que han beneficiado a 332 titulares de explotaciones agrarias.

De ellos, más de 9,4 millones de euros se han destinado a financiar planes de mejora y casi 1,2 millones a inversiones para la digitalización de las explotaciones y uso de fuentes de energía renovables, mientras que los 638.000 euros restantes se han destinado a la realización de planes medioambientales en las explotaciones agrarias.

El 55 % de estas ayudas se han destinado a explotaciones agrícolas, el 21% a ganaderas y el 24 % restante han ido destinadas a mixtas de cultivos y ganado.

Cooperación para la sucesión

Además de las ayudas anteriores, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha abonado durante el mes de junio más de 947.000 euros a 72 beneficiarios de la ayuda de cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias. De este importe, 823.000 euros corresponden al pago de la primera anualidad de 64 beneficiarios de la convocatoria de 2024, mientras que los 124.000 euros restantes conciernen al pago de la primera y segunda anualidad de 8 beneficiarios de la convocatoria de 2023.

Con estos pagos se muestra el fuerte compromiso de la Junta con la modernización de las explotaciones y el necesario relevo generacional como gran eje de legislatura.