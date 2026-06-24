Los ganaderos advierten: “El virus de Newcastle puede convertirse en un problema grave si no se actúa con rapidez”

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado a la Administración que ponga en marcha una investigación para esclarecer cómo se ha propagado el virus de Newcastle tras los nuevos casos detectados recientemente en explotaciones avícolas de Castilla y León.

La organización agraria considera fundamental conocer el origen de los contagios para poder diseñar medidas eficaces que permitan frenar la expansión de la enfermedad, tanto desde la Administración como por parte de los propios ganaderos. En este sentido, recuerda el carácter altamente contagioso y agresivo del virus de Newcastle.

Desde UCCL señalan que, a la vista de los últimos acontecimientos, esta enfermedad no puede seguir tratándose como un hecho aislado.

Por ello, además de las ayudas que actualmente conceden las comunidades autónomas, la organización considera necesario que el Ministerio de Agricultura habilite una línea específica de apoyo destinada a impulsar reformas en las explotaciones avícolas y mejorar sus niveles de bioseguridad frente a este y otros virus que afectan al sector.

“Creemos que hay que ponerse las pilas y hacer una gestión proactiva de este virus si queremos que no se convierta en un problema grave”, apuntan desde la organización. Asimismo, recuerdan el importante impacto económico y psicológico que sufren los avicultores obligados a sacrificar la totalidad de sus aves tras la aparición de un foco.

La organización insiste también en la necesidad de extremar las precauciones en las granjas afectadas y durante la gestión de las aves sacrificadas, ya que el virus presenta una elevada capacidad de transmisión ambiental y puede propagarse con gran rapidez.

Ante esta situación, UCCL considera que el virus de Newcastle merece una mayor atención por parte de las administraciones y ha tendido la mano para colaborar en la elaboración de protocolos que contribuyan a contener la enfermedad y evitar la aparición de nuevos focos.

Por último, la organización recuerda que la vacunación frente al virus de Newcastle es obligatoria.

Aunque la inmunización no impide completamente la transmisión, sí reduce significativamente su incidencia y contribuye a limitar su propagación.

Por ello, propone que la Administración establezca controles obligatorios que permitan verificar el cumplimiento de la vacunación e incorporar esta información al registro sanitario de las explotaciones.