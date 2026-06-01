Los agricultores alertan de que la cosecha de cereal será un 40% menor en 2026 en CyL y piden ayudas directas

UPA Castilla y León ha advertido, este 1 de junio, de que habrá “un 40% menos de cosecha de cereales” en la Comunidad con respecto a la campaña pasada, con posibilidades de que “siga empeorando”, como ha informado en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Las elevadísimas temperaturas que sufrimos desde hace 15 días y que se prevén que continúen al menos hasta el 11 de junio, suponen una reducción que cuantificamos en un 40% de cosecha de cereales en Castilla y León, con respecto a la campaña pasada”, afirman desde UPA.

Alertan de “este porcentaje puede incrementarse aún más por la previsión de temperaturas si se siguen alcanzando los 30-35 grados”.

Y es que estas altas temperaturas, señalan, han llegado “en el momento justo en el que estaban granando los trigos y las cebadas en fechas claves para el más adecuado llenado” y “tener peso específico el grano”.

Estos efectos han sido “especialmente devastadores en las provincias con terrenos arenosos y áridos” que “coinciden con los de la zona sur y centro de la comunidad autónoma”.

“Estamos, así pues, ante una cosecha que estará por debajo de la media histórica de nuestra región, no más allá de 5 millones de toneladas, lo que deja en evidencia la surrealista e inconcebible previsión que se atrevió a hacer irresponsablemente el Itacyl a finales de marzo cuando predijo una cosecha histórica, similar a la de la campaña pasada de 8,4 millones de toneladas”, añaden.

Desde UPA CyL trasladan a quienes lleven las riendas de la próxima Consejería de Agricultura como primera tarea a abordar como respuesta a su “incontinencia” a la hora de hacer predicciones, que compense con ayudas directas a todos los agricultores que “no logren un 19 y 24 % respectivamente más en sus parcelas de trigos y cebadas que la media histórica de los últimos 30 años, tal y como se atrevieron a anunciar justo antes de Semana Santa”.

“Más allá de las ocurrencias de hablar de cosecha en una región como la nuestra en el mes de marzo y ante la situación límite de los cerealistas, UPA CyL no ve otra opción más que que se adopten medidas extraordinarias en forma de ayudas directas y control estricto de las importaciones de cereal para controlar precios”, señalan.

UPA CyL advierte que “mirar para otro lado y no intervenir por parte de las administraciones en apoyos directos a los cerealistas” esta misma campaña “supondría el hundimiento de un sector clave para la agricultura y ganadería de Castilla y León, y sería una hecatombe para la campaña venidera de cereales, precisamente en la región considerada como el granero de España”.

Finalmente, UPA CYL hace otro llamamiento a las autoridades para que “no asfixien aún más a los productores llevándoles al límite con estrictas normas medioambientales a la hora de cosechar, que cada año son más restrictivas, más limitantes y que se traducen en costes adicionales a sumar a la sangrante cuenta de resultados a asumir por los productores”.