UPA CyL denuncia que la rebaja fiscal agraria de Hacienda del 5% para 2025 es “claramente insuficiente”

Las opas convocan una manifestación para exigir apoyos para garantizar el futuro del campo L. Pérez ICAL

La organización agraria UPA Castilla y León ha calificado como “muy insuficiente” el contenido de la Orden mediante la que el Ministerio de Hacienda reduce los índices de rendimiento neto aplicables al método de estimación objetiva del IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales durante el ejercicio 2025.

Desde UPA CyL consideran que la norma “se queda coja” al dejar fuera a sectores especialmente perjudicados por el aumento de costes y la caída de rentabilidad sufridos a lo largo del último año.

La organización pone el foco especialmente en el sector cerealista, cuya situación califican de “muy delicada” debido al fuerte incremento de los costes de producción y a los bajos precios percibidos por los agricultores.

En este sentido, la organización agraria reclama la aplicación de un “módulo cero” para los cereales en toda la comunidad autónoma, además de desgravaciones fiscales relevantes vinculadas al consumo de fertilizantes y gasóleo agrícola.

La Orden aprobada por Hacienda contempla algunas reducciones fiscales para determinados sectores en Castilla y León, aunque UPA CyL las considera claramente insuficientes.

Entre las rebajas aprobadas destacan la apicultura, cuyo índice pasa de 0,26 a 0,13; el ovino y caprino de leche, que baja de 0,26 a 0,18; y el ovino y caprino de carne, que se reduce de 0,13 a 0,09.

Asimismo, la reducción general del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas acogidas al sistema de módulos se ha fijado en un 5% para el ejercicio 2025.

Ayudas directas de la PAC

La normativa también introduce cambios en el tratamiento tributario de las ayudas directas desacopladas de la Política Agraria Común (PAC).

En concreto, la tributación de estas ayudas en proporción a los ingresos de los cultivos o explotaciones quedará condicionada a la obtención de ingresos mínimos distintos de la propia ayuda, mientras que los ecorregímenes quedarán exentos.

Por otro lado, el índice corrector aplicable a cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica se establece en el 0,75.

Además, se mantiene la reducción del índice para las explotaciones ganaderas que alimenten al ganado con piensos y productos adquiridos a terceros cuando estos representen más del 50% del coste total de alimentación animal.

En este caso, el índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,50.

Ante este escenario, UPA CyL reclama tanto a la administración regional como al Gobierno central una modificación urgente de la reducción de módulos agrarios para que se reflejen “los problemas reales” que atraviesan los profesionales del campo en Castilla y León.